文字學大師許學仁病逝！教長發文悼念「感謝對華語文教育貢獻」

▲國語辭典編審會前總編輯，文字學大師許學仁教授12日病逝。（圖／翻攝自國家圖書館）

記者許敏溶／台北報導

東華大學中國語文學系退休教授許學仁昨（12日）病逝，享壽71歲，許學仁曾參與公共電視「一字千金」節目錄製，並以專家身分協助說文解字，讓外界印象深刻，教育部長潘文忠今（13）在臉書發文悼念，並稱許學仁是國內重要的文字學大師，也感謝他對於華語文與教育的貢獻。

國語辭典編審會前總編輯，文字學大師許學仁教授，昨傳出病逝消息，享壽71歲，而許學仁曾參與公視《一字千金》節目，以專家身份協助說文解字，讓許多觀眾留下深刻印象，逝世消息傳出後，不少親友與網友紛紛湧入臉書悼念，「太難過了，每次看一字千金時，最期待許老師解析漢字了」、「祈祝許教授一路好走」、「一路走好。學術界同悲啊」

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教育部長潘文忠今天也在臉書發文哀悼，潘文忠以「文字學大師」稱呼許學仁，指許教授任教於東華大學，除了長期投入語言領域的研究與教育，也投身辭典編撰工作，曾任國家教育研究院國語辭典編輯委員會總編輯，國語辭典維護小組召集人、教育部異體字字典總編輯。

潘文忠表示，為了讓珍貴的語文與其文化能持續傳承、深耕，許教授也擔任教育部的國家語言推動委員會委員、全國語文競賽評審長達十餘年，更樂意將他一生積累豐富的文學涵養與更多好朋友分享，在大家熟悉的節目《一字千金》擔任指導，與觀眾們說文解字。

最後，潘文忠也感謝許學仁一生對於華語文與教育的貢獻，並指這些在語文領域留下的沃土，「相信在未來，一定會為相關領域的教育與研究，滋養出更多新的可能。」