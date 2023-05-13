第二波「梅雨鋒面」明報到！全台轉雨　第三波在台灣附近活動

▲今(13)日華南鋒前中層雲移入，各地有局部少量雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(13)日華南鋒前中層雲移入，各地有局部少量雨。明日(14日)鋒面雲系移入，各地先後轉為有局部短暫雨的天氣，不過雨量不如第一波。另外下週四、五有第三波梅雨鋒面在台灣附近活動，但目前還無法預測對台影響的時間。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(13)日華南鋒前中層雲移入，各地雲量偏多，偶有局部少量雨；白天偏暖、早晚涼。各地區平地氣溫：北部19至27度，中部19至31度，南部20至32度，東部21至32度。

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▲明日(14日)鋒面雲系移入，但結構鬆散，帶來的雨量偏少。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

明日(14日)鋒面雲系移入，但結構鬆散，帶來的雨量偏少，遠不如第1波；各地先後轉為有局部短暫雨的天氣(左圖)。下週一(15日)鋒面東移，天氣好轉、雨後多雲(右圖)，下週二、三(16、17日)各地多雲時晴，山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率；下週一至週三氣溫逐日回升，白天暖熱如夏、高溫皆在30度以上。

最新歐、美、加模式(ECMWF、GFS、CMC)皆模擬下週四、五(18、19日)，「梅雨季」的第3波「移動性鋒面」在台灣附近活動，但其位置、結構不同，影響程度差異大，尚不宜遽下定論，需持續觀察。