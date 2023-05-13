新北小貨車搶快左轉「撞對向GTR」血流滿地　害同事命危插管治療

記者戴上容／新北報導

新北市一名23歲葉姓男子，今天凌晨0時，駕駛小貨車著同事許返回租屋處，行經新莊區新北大道七段時，疑似為了搶快，未依號誌燈直接左轉，當場與對向車道江男駕駛Nissan GTR直行跑車撞上，車禍現場零件散落一地， 3人受傷血流一地，畫面觸目驚心，目前乘客許男命危插管中，許、江兩人留院治療，詳細事發原因及肇事原因有待調查釐清。

據了解，葉姓男子今天凌晨零時25分左右，駕駛小貨車載著24歲許姓男同事準備返回林口區租住休息，未料，行經新北市新莊區新北大道七段與壽山路口，葉男疑為搶快、未依號誌燈直接左轉壽山路，撞上對向23歲江男所駕駛的Nissan GTR跑車。

▲▼小貨車違規左轉撞上對向的GTR，造成同事命危插管治療中。（圖／記者戴上容翻攝）



兩車碰撞的強大撞擊力，導致小貨車旋轉360度，GTR跑車車頭全毀，現場車零件四散一地，小貨車右側凹陷擋風玻璃碎裂，血流一地。

警消獲報趕赴現場，葉男頭部、臉部受傷、四肢擦挫傷，乘客許男沒有呼吸心跳，江男右眼角撕裂傷，緊急協助三人送醫急救，許男傷勢嚴重命危插管急救，另2人則留院治療。

新莊警方表示，經酒測，2肇事駕駛經酒測皆無酒精反應，小貨車是否未依號誌燈指示直接左轉還待查證，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查後才能釐清。