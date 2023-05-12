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「2023桃園茶與陶藝術展」登場　47位陶藝家展示185件陶藝作品

▲2023桃園茶與陶藝術展開幕

▲2023桃園茶與陶藝術展開幕。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「陶茶百味2023桃園茶與陶藝術展」12日於桃園展演中心舉行開幕。出席活動的副市長蘇俊賓表示，市府文化局與農業局共同舉辦該展，並與農委會茶改場合作，邀請47位藝術家共同參展，融合陶藝與茶葉文化，以陶藝為媒介，介紹桃園特色茶的培育、烘培、沖泡容器及技巧等過程，提升桃園產業的多元風貌和價值。

▲2023桃園茶與陶藝術展開幕

蘇副市長指出，桃園有許多精緻農業，其中茶葉尤為著名，如桃映紅茶、秀才紅茶、蘆峰茶、拉拉山烏龍茶、東方美人茶等茶種，深受大眾喜愛。另鶯歌與桃園屬於同個生活圈，在此環境下，培養出許多陶藝藝術家，市府結合產業優勢，將藝術融入農業，展現農業及藝術的不同面貌，未來也規劃導入科技及智慧農業，讓明（113）年展覽有更多精采變化和不同內容的呈現。

農委會茶改場產業服務課長楊美珠表示，本次展覽將藝術文化融入農業，藉由不同材質和造型的陶器，體現茶在不同組合下的韻味，更可彰顯其內涵和功能；桃園有很多好茶，歡迎民眾細細品味，也期盼透過這次展覽，提供互動交流的平台，讓更多人體驗從生活到藝術的美感。

▲2023桃園茶與陶藝術展開幕

長生製茶廠林和春先生表示，桃園茶區範圍從低海拔到高海拔，其得天獨厚的先天條件，孕育出許多獨有風味且品質優良的特色茶，成功讓這片土地成為茶鄉的搖籃，也感謝農政單位輔導、茶農辛勤的付出以及消費者的支持，讓桃園茶征服世界茶愛好者的味蕾，成為台灣驕傲。如今面臨少子化，茶文化的傳承面臨重要挑戰，期待未來加強現代化管理及食品衛生安全理念，邀請更多人才加入茶產業，一起守護茶文化和這片美麗的土地。

▲2023桃園茶與陶藝術展開幕

陶藝家程逸仁老師表示，若瞭解喝茶歷史，便可知道茶與陶的淵源密不可分。今年活動邀請47位藝陶家參展，有一半來自「桃園市陶藝協會」的本市陶藝家，希望該展覽能持續舉辦，讓更多會員有努力的目標和動力。

文化局長邱正生表示，本此展覽融合桃園茶與陶藝術，以「陶茶百味」比喻桃園茶為特色茶，具多種味道，由陶引出茶的韻味，而茶讓器得以發揮，兩者互為主體、相得益彰。展期從5月11日至6月1日，為期19天，邀請47位陶藝家，共同展示185件陶藝作品，以互動展示方式，介紹本市8種代表性茶品，並規劃DIY捏陶、50場茶席體驗，以及4場茶文化及陶系列講座。更多展覽資訊，請上文化局官網（網址：https://culture.tycg.gov.tw/）、「桃園有藝思」FB粉絲專頁（網址：https://tinyl.io/8ZPq）查詢或電洽03-3322592#8724黃小姐詢問。

包括市議員陳美梅、黃婉如、農委會農糧署北區分署長黃昭興、農委會茶業改良場產業服務課長楊美珠、市府文化局長邱正生、農業局長陳冠義、長生製茶廠林和春先生、陶藝家程逸仁老師均一同出席活動。

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