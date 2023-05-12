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薩爾達排到爆！神人一招「免出門還打折」　粉絲秒跪：生活駭客

▲▼ 《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶　全台小賣店現排隊人潮。（圖／記者樓菀玲攝）

▲《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶，恐怖的人潮讓網友看傻眼。（圖／記者樓菀玲攝）

網搜小組／柯振中報導

熱門遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》12日上市引起搶購潮，許多人漏夜排隊購買，也因此有不少店家門口出現人龍。不過，一名神人透過外送平台訂貨，不但不需要出門領取，還用了超多折扣，讓原價1,850元的遊戲片折到1,500元有找，超扯的經歷曝光後，讓許多粉絲忍不住跪了下來。

這款《薩爾達傳說：王國之淚》上市引發瘋搶，許多人漏夜排隊等著取貨，全台多處也因此出現半夜人龍。為了搶遊戲片商機，有外送平台也推出活動，只要透過平台下單，最快25分鐘就能送達。

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▲▼有神人公布自己購買的方式，折扣完連1,500元都不到，還不用排隊。（圖／翻攝PTT）

▲有神人公布自己購買的方式，折扣完連1,500元都不到，還不用排隊。（圖／翻攝PTT）

消息在網路上引起熱烈討論，也有神人分享自己購買的方式，透過外送平台下訂單，該遊戲片原價1,850元，可以先折扣51元，再用平台提供的8折優惠，就算加上塑膠袋、平台的費用，最後也只要付1,447元，價格少了超過400元。

離奇的折扣方式曝光，不少遊戲粉絲傻眼回應，「生活駭客」、「這樣也可以」、「可惡，比我買便宜，還好我有特點」、「感謝提供，已買」、「請問這是放在哪個分類？異國專區嗎？我都找不到。」

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