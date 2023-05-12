　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連1代都沒破解　他搶買《薩爾達》2代！一票玩家+1…原因超中肯

▲▼ 《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶　全台小賣店現排隊人潮。（圖／記者樓菀玲攝）

▲《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶，全台小賣店現排隊人潮。（圖／記者樓菀玲攝）

記者施怡妏／綜合報導

任天堂備受期待重點新作《薩爾達傳說：王國之淚》已於今（12）日正式發售，有開放深夜首賣的店家，傳出不少排隊人龍的消息，幾乎全台玩家都在瘋薩爾達新作，一名網友表示，好奇詢問到現場排隊的朋友，對方明明沒玩過1代，卻仍排隊買2代，好奇這樣的心態是什麼？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「買遊戲又不玩的人在想什麼？」好奇詢問到現場排隊的好友，是否有玩過1代，對方則回「滑翔板還沒拿到就退坑了」，他因此疑惑，既然1都沒有玩完，卻還排隊買2代，好友則解釋，「就像有些人Steam上買一堆遊戲，也不是沒玩完，或是從來沒開過」，因此想問問其他人的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友指出，享受買的過程，以及買來蒐集，「享受買的過程」、「支持想支持的工作室」、「玩買遊戲的遊戲啊」、「好幾片精裝買了盒裝都沒拆」、「強者我朋友玩手遊只負責課金，內容都找工作室代打」、「圓一個買正版的夢，買完看直播主玩就好」、「蒐集遊戲也是一種遊戲」、「享受花錢的快感」、「最好玩的就是買這個動作啊」、「蒐集慾望阿」。

其中，不少網友感嘆，長大之後有錢買遊戲，卻沒有時間可以玩，「就買的時候花錢很爽，可是又忙著賺錢沒時間玩」、「我買超多steam，都沒玩，沒時間」、「長大沒時間玩啊」、「不買心裡難過，買了沒時間玩還是難過」、「我有錢，想要，但沒時間玩」、「覺得會有時間玩，但永遠沒有時間玩，我也囤了不少」。

▼多數人買了卻沒有時間玩。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
他欠錢還爽玩小琉球　債主追島上「暴打擄人」
180碩男性虐女友2天！　她衝出房門慘被拖回
國民黨詢問藍委意向！挺郭台銘、侯友宜人數曝
消防爸假日值勤衝命案現場　滅完火發現死者是「21歲女兒」
真正梅雨要來了！熱帶氣旋摩卡形成 　範圍「比台灣還大」
人都散了才發現！林淑雅躺車底49分鐘亡　中捷：沒檢查車底
獨／2000萬勞斯萊斯Ghost被撞！喜美A到車頭　維修費驚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5月底就要結婚！　她卻愛上公司已婚副理：我想悔婚了

「4星座」好運來了！命理師斷言事業桃花旺：這類人會發大財

真正梅雨要來了！熱帶氣旋摩卡形成 　範圍「比台灣還大」

連1代都沒破解　他搶買《薩爾達》2代！一票玩家+1…原因超中肯

雨襲母親節！鋒面+低壓漩渦周末報到　南部有望明顯降雨

玩手機「找到阿公祕密基地」有塞錢！一票人秒懂：我也會這樣放

12星座「水逆走到終點」！一周運勢曝光　雙子有貴人關照

攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

媽見課本裡「夾貝果包裝」念一頓！兒解釋：上面寫Love mom想送你

【英語TOEIC通】面試官問：有什麼問題想問？教你三大回答方式

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布影像

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

5月底就要結婚！　她卻愛上公司已婚副理：我想悔婚了

「4星座」好運來了！命理師斷言事業桃花旺：這類人會發大財

真正梅雨要來了！熱帶氣旋摩卡形成 　範圍「比台灣還大」

連1代都沒破解　他搶買《薩爾達》2代！一票玩家+1…原因超中肯

雨襲母親節！鋒面+低壓漩渦周末報到　南部有望明顯降雨

玩手機「找到阿公祕密基地」有塞錢！一票人秒懂：我也會這樣放

12星座「水逆走到終點」！一周運勢曝光　雙子有貴人關照

攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

媽見課本裡「夾貝果包裝」念一頓！兒解釋：上面寫Love mom想送你

【英語TOEIC通】面試官問：有什麼問題想問？教你三大回答方式

才說沒兩房　代銷突然「有人要解約」！他怕中計…內行卻笑了

從多倫多大學休學...余皓然「校花女兒」韓菲終於出道　她當場哭了！

奧斯卡影后參加示威遭逮捕！　為餐廳員工爭取薪水：他們需要尊嚴

欠錢還爽玩小琉球...債主撂人追島上　「先毒打再挾持」5惡匪落網

桃園推動全市「車輛慢看停、行人停看聽」　提升路權觀念

國際護師節　黃偉哲臉書感謝護理師守護台南健康

郭台銘板橋造勢活動遇雨　民眾熱情不減撐傘等候大進場

上一軍調度是大挑戰　王建民笑：白頭髮都出來

為了退出團體！男偶像「故意脫序飆髒話」：跟成員聊到差點哭

愛貓「突然消失」媽著急把全家翻遍　洗衣機撞見熟睡身影傻眼

17歲男「被煞到」搭訕2女　遭拒竟勾脖想直接帶走

生活熱門新聞

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

台灣上空劃過不明火球！專家：恐來自中國

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤

打臉張國煒！成田機場回覆信件曝光　沒同意星宇延後宵禁

男友上小號太久　她衝廁所「見1幕」愣了

12生肖下半年職場運勢大揭密！

「戰神見面會」慘況曝！球迷怒：5千元丟水溝

星宇、三總事件「揭台人劣根性」　犀利文被狂讚

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開

更多熱門

相關新聞

薩爾達傳說吉烏爾烏每神廟攻略

薩爾達傳說吉烏爾烏每神廟攻略

吉烏可烏每神廟 此神廟考驗組合力，須用究極手組裝鐵板卡進軌道裡就可以平穩通關，但由於第二階段可以直接使用滑翔翼飛到對岸，因此不少人在第三階段就會徹底卡住

《薩爾達傳說》高分評價封神！

《薩爾達傳說》高分評價封神！

玩家夜排搶《薩爾達傳說》凌晨首賣

玩家夜排搶《薩爾達傳說》凌晨首賣

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開

粉絲提前駐紮任天堂專賣店排隊

粉絲提前駐紮任天堂專賣店排隊

關鍵字：

遊戲薩爾達傳說王國之淚

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

最疼老婆的3星座男！Top 1浪漫又體貼

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

更多

最夯影音

更多
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面