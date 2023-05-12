連1代都沒破解　他搶買《薩爾達》2代！一票玩家+1…原因超中肯

▲《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶，全台小賣店現排隊人潮。（圖／記者樓菀玲攝）



記者施怡妏／綜合報導

任天堂備受期待重點新作《薩爾達傳說：王國之淚》已於今（12）日正式發售，有開放深夜首賣的店家，傳出不少排隊人龍的消息，幾乎全台玩家都在瘋薩爾達新作，一名網友表示，好奇詢問到現場排隊的朋友，對方明明沒玩過1代，卻仍排隊買2代，好奇這樣的心態是什麼？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「買遊戲又不玩的人在想什麼？」好奇詢問到現場排隊的好友，是否有玩過1代，對方則回「滑翔板還沒拿到就退坑了」，他因此疑惑，既然1都沒有玩完，卻還排隊買2代，好友則解釋，「就像有些人Steam上買一堆遊戲，也不是沒玩完，或是從來沒開過」，因此想問問其他人的想法。

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對此，有網友指出，享受買的過程，以及買來蒐集，「享受買的過程」、「支持想支持的工作室」、「玩買遊戲的遊戲啊」、「好幾片精裝買了盒裝都沒拆」、「強者我朋友玩手遊只負責課金，內容都找工作室代打」、「圓一個買正版的夢，買完看直播主玩就好」、「蒐集遊戲也是一種遊戲」、「享受花錢的快感」、「最好玩的就是買這個動作啊」、「蒐集慾望阿」。

其中，不少網友感嘆，長大之後有錢買遊戲，卻沒有時間可以玩，「就買的時候花錢很爽，可是又忙著賺錢沒時間玩」、「我買超多steam，都沒玩，沒時間」、「長大沒時間玩啊」、「不買心裡難過，買了沒時間玩還是難過」、「我有錢，想要，但沒時間玩」、「覺得會有時間玩，但永遠沒有時間玩，我也囤了不少」。

▼多數人買了卻沒有時間玩。（圖／翻攝自PTT）

