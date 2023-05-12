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男師邀女學生「不穿內褲」拍辣照…逾20人受害　金門教育處怒了

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣某國中一名男師被家長控訴，多年來陸續邀約熱舞社女學生拍照，並要求換穿清涼服裝拍辣照，甚至還以美觀為由要求女學生「不穿內褲」換上辣裝拍照，連同已畢業學生及在校生已逾20多人受害。對此，金門縣教育處表示，已要求學校將相關事證納入調查，也督請學校務必於二個月內完成調查，若學校有違反相關規定情事者，絕對依法處置、毋枉毋縱。

該名男師任教多年，過去熱心協助拍攝學校熱舞社活動照，也會以社團為由邀請女學生更衣拍攝「定裝照」，長久以來並無異狀。但最近遭到女學生控訴，男師要求在只有一片簡易隔板的視聽教室內更衣，還以配合服裝美觀為由，要求女學生「裡面不要穿內褲」，離譜行徑讓人感到「不舒服」，事後向班導反映，這起性騷案才因此曝光。

▲▼金門驚傳狼師疑雲，熱舞社男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門驚傳狼師疑雲，熱舞社男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

男師遭控性騷後，校方立即啟動輔導機制，並依規定要求該名男師停職接受調查，但目前尚未有結果。金門縣教育處表示，該校依規定於24小時內進行社政及校安通報程序，經學校性平會依性別平等教育法第29條議決受理，並成立調查小組啟動調查程序，另疑似行為人經學校教評會於4月26日審議後予以暫時停止聘約，靜候調查。

教育處表示，於第一時間接獲學校通報後隨即要求學校務必依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則等規定嚴加辦理，並提供相關法律規範、法定程序給校方承辦處室以督導校方踐行法定處理機制與程序。

▲▼金門驚傳狼師疑雲，熱舞社男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

教育處強調，已要求學校依校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第19條、校別平等教育法第32條規定將相關事證納入調查，並督請學校務必依性平法第31條規定於二個月內完成調查。待校方調查報告與性平會審議結果送至教育處，教育處亦將嚴加檢核全案調查過程與程序，另有任何新事證也將督促學校詳加調查，倘學校有違反相關規定情事者，教育處絕對依法處置、毋枉毋縱。

教育處說，事件處理絕對以保護學生為最高處理原則；針對事件中的學生，學校已啟動輔導機制與保護措施，並進行關懷與陪伴。另為保障學生之權益，教育處也對此案成立「學生關懷小組」，會視個案狀況安排輔諮中心之心理師、社工師提供必要之輔導處遇作為，並加強性平教育宣導與預防性輔導機制。

▲▼金門驚傳狼師疑雲，熱舞社男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

▲男師還以配合服裝美觀為由，要求女學生「裡面不要穿內褲」。（圖／記者林名揚翻攝）

事實上，在性騷案曝光後，還有其他女學生也跳出來指控自己也有類似遭遇，甚至有家長表示，已經畢業2年的女兒向他反映，當時參加熱舞社，就被該名男師邀約到住家或是工作室，配合換上制服系列、薄紗簍空、或網襪等清涼服裝拍照，家長得知後怒不可遏，立即前往警局報案。警方事後也在男師的工作室中發現200多件清涼辣裝、以及2大本女學生「定裝照」，目前全案警方正進一步偵辦中。

家長指出，目前向社會處舉報該名男師的女學生就有20多人，其中還有多名已經畢業的熱舞社學姐，由此可以推斷男師如此不適當行為已經持續至少5年之久，但過去因害怕遭到老師報復，女學生大多不敢聲張，且老師也會請飲料、或送小禮物利誘女學生拍照，家長痛批「根本是計畫性犯案」，呼籲受害的家長一定要勇敢站出來，避免狼師再禍害其他女學生。

▼男師在視聽教室內僅用一片簡易木板隔著，就要求女學生更衣。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門驚傳狼師疑雲，熱舞社男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門驚傳狼師疑雲，熱舞社男師要求女學生換上清涼服裝拍照。（圖／記者林名揚翻攝）

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