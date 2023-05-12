「對台仇恨」掃射南加州教堂釀1死！　兇嫌周文偉被依98項罪名起訴

▲檢方以98項罪名起訴凶嫌周文偉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案造成1死5傷，檢方以98項罪名起訴凶嫌周文偉，罪名包含用武器和爆裂物、強行妨礙宗教自由活動等。調查人員指出，他的犯案動機是出於對台灣的政治仇恨。

根據《美聯社》報導，現年69歲的周文偉（David Chou）在去年5月15日前往橘郡城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時「爾灣台灣基督長老教會」在這裡租借場地舉行活動，有許多台僑聚集；這起槍擊案造成52歲醫師鄭達志喪生和5人受傷。

美國司法部11日公布起訴書，以98項罪名起訴住在拉斯維加斯（Las Vegas）的周文偉，包括使用武器和爆裂物、強行妨礙宗教自由活動等。司法部在聲明中表示，周文偉被起訴的罪名中，有45項是以武力妨礙自由行使宗教信仰，且導致1人死亡、殺害其他44人未遂，還涉及使用槍枝、使用爆裂物和縱火未遂。

調查人員指出，當時周文偉帶著兩把手槍、幾袋彈藥和4枚自製炸彈，而行兇動機是出於對台灣的政治仇恨。周文偉與受害教堂並沒有關聯，而是在行兇前一小時抵達現場，取得教友信任後才鎖門開槍。

周文偉遭逮捕後拒不認罪，目前他被關押在橘郡不得交保，預定7月14日出庭；若被定罪，最重可能被判處死刑或終身監禁不得假釋。