最暖街頭風景！　失意女：可以讓我抱抱嗎　台中女警摸頭安撫

▲▼「可以給我抱抱嗎」，台中女警溫柔擁抱感動2名失意女子，及時解決可能發生的憾事。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中第二分局永興派出所警員楊明杰、周瑜，獲報報案指張姓女子站在街頭哭泣，周員到場發現張女不斷啜泣不語，張女情緒潰堤訴自己「好難過、生活好痛苦」，周員安慰說「生活沒有過不去的坎，有什麼事都可以跟我們講，我們會靜靜的聽妳說」，張女感受到女警的關懷心情逐漸平復，並向女警詢問是否可以給她一個擁抱，女警同意讓對方抱著自己，還輕撫張女頭髮「沒事了！沒事了！」幫她穩定情緒。而女警被張女緊緊擁抱的照片被PO上網後，成為街頭最美麗的風景。

另一方面，一名19歲女子小美長期和母親不睦，日前爭吵後把自己反鎖房內企圖尋短，女警蔡幸蓉、黃品瑜、吳祖欣趕赴安撫才知，母女倆長期相處不睦，多年未同住，只要母親來找小美，雙方就會發生爭執。

女警考慮小美精神不穩定，應該要就醫，但遭小美拒絕，女警想到女人愛美心態，軟性勸說不如換上漂亮衣服與鞋子再去，果然小美終於答應就醫，順利解決一場危機。

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