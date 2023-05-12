　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭Uber後失蹤！科技CEO遺骸1年半後「廢棄庭院中尋獲」

美國洛杉磯一名9歲的科技公司首席執行長（CEO）博曼恩（Beau Mann）於前年11月30日搭乘Uber後就此失蹤。（圖／翻攝臉書Help Find Beau Mann）

▲39歲CEO消失1年半後，在他下車附近找到遺體。（圖／翻攝臉書Help Find Beau Mann）

圖文／CTWANT

美國洛杉磯一名39歲的科技公司首席執行長（CEO）博曼恩（Beau Mann）於前年11月30日搭乘Uber後就此失蹤，歷經1年半的搜索，近日他的遺骸在某棟廢棄建築物的庭院被找到，目前真正死因還在釐清當中。

綜合外媒報導，博曼恩於2021年11月30日下午2時6分搭乘Uber前往辦公室附近的7-11，沒想到才坐上車不到10分鐘，下午2時15分就傳訊通報911，而整趟行程結束，他在聖塔莫尼卡下車，就此失蹤。近日他的遺骸在距離他當初下車地點僅約1英里（約1.6公里）的廢棄建築物的庭院被找到，聖塔莫尼卡（Santa Monica）警方也透過牙科紀錄證實為他的遺骸，目前正確認真正死因。

博曼恩的數位健康公司Sober Grid於2015年創立，他主要提供網路社群給正與毒癮對抗的人們，公司聲明也指出「他在早年歷經毒品和毒癮後，把注意力和熱情轉向幫助他人…Sober Grid已經拯救成千上萬條性命，未來也將繼續這麼做下去。」

博曼恩的家屬表示，「博是一個美麗的靈魂，一生中最美好的時光都用來幫助他人。我們想念他富有感染力的微笑，以及每天的積極態度。我們知道，他的精神與熱情會透過他的公司Sober Grid繼續存在。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
年輕女子吸菸後久咳不停　照電腦斷層才知「肺爆炸了」
絕命終結站台中版！捷運遭鐵架插入車廂　8人受傷碎片滿地驚恐畫面曝光
大S被爆「鐵了心拒復出演藝圈」　關鍵2大原因曝光

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
今媽祖生日！　4生肖運勢超旺
中捷最新視角曝　工人驚喊：挫賽！死定了
最美空姐隆胸Cup激增！　群組見比對驚呆：根本林襄
又一「地標級」麥當勞要掰了！　在地人驚：明明生意很好
星巴克買一送一！　今起連3天
21歲長髮妹遭壓地暴打！　20多人圍觀拿出開山刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與王毅坦率長談8小時　蘇利文談到台海強調「這一點」

搭Uber後失蹤！科技CEO遺骸1年半後「廢棄庭院中尋獲」

以巴衝突升溫「加薩走廊28死」！火箭擊中以色列民宅釀1死2傷

紐時：工程人才短缺　台積電維繫優勢面臨挑戰

經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

頭頂嬰兒、9人塞床墊過河！　8萬偷渡客搶今晚圓美國夢

馬斯克覓得「推特新執行長」　特斯拉股價勁揚

澤倫斯基傳下周出訪梵蒂岡　會見教宗方濟各

迪士尼拖累美股！道瓊收低221點、台積電ADR跌1.73%

俄士兵顫抖狂比「X手勢」求投降　無人機投一包！真的讓他活下來

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

中捷還原「奪命1分鐘」！撞上墜落吊臂1死10傷　完整時間序曝光

與王毅坦率長談8小時　蘇利文談到台海強調「這一點」

搭Uber後失蹤！科技CEO遺骸1年半後「廢棄庭院中尋獲」

以巴衝突升溫「加薩走廊28死」！火箭擊中以色列民宅釀1死2傷

紐時：工程人才短缺　台積電維繫優勢面臨挑戰

經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

頭頂嬰兒、9人塞床墊過河！　8萬偷渡客搶今晚圓美國夢

馬斯克覓得「推特新執行長」　特斯拉股價勁揚

澤倫斯基傳下周出訪梵蒂岡　會見教宗方濟各

迪士尼拖累美股！道瓊收低221點、台積電ADR跌1.73%

俄士兵顫抖狂比「X手勢」求投降　無人機投一包！真的讓他活下來

監督墳場！外籍教頭遭撤換　韓華鷹連續3次季中換總教練

勇士壞消息！威金斯疑似和詹皇碰撞後受傷　明G6出戰成疑

慶祝母親節！嘉市警局局長陳炯旭贈同仁康乃馨及蛋糕

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺　屬鼠者「多看、多聽、少說話」

求職遭扣金融帳戶人被囚禁　屏東檢警縱貫線跟監逾百里逮3嫌

IVE 4首歌入榜！「練歌房偶像排行榜」公開　高音域《I AM》排第1

周杰倫演唱會場外「發生搶案」！　29歲男歌迷當街痛失2張票

快訊／中共無人機第三度繞飛台灣北東南外海　13架次共機擾台航跡曝光

中捷最新視角曝！吊臂砸軌道掛空中搖晃　工人驚喊：挫賽！死定了

母親節看天文秀！星空中母子星系現身同慶「現在最適合觀賞」

大馬DJ女神深溝見人！　 跪趴嬌求：教我重訓嗎

國際熱門新聞

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

俄兵被無人機空襲　比X手勢求投降

健身大廠派樂騰　召回200萬飛輪車

WHO撤「猴痘」警報！

頭頂嬰、9人趴床過河　偷渡客心酸畫面曝

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

研究：用花香肥皂易被蚊子叮　這1味較驅蚊

北約：俄羅斯85%軍力投入侵略烏克蘭

區域性銀行烏雲罩頂　美股道瓊收黑221點

快訊／日本宮古島規模6.1地震

馬斯克覓得「推特新執行長」　特斯拉股價勁揚

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

更多熱門

相關新聞

阿湯哥狂追小14歲拉丁天后！　夏奇拉友人代打槍：沒興趣

阿湯哥狂追小14歲拉丁天后！　夏奇拉友人代打槍：沒興趣

60歲的好萊塢男神湯姆克魯斯（Tom Cruise）去年憑藉電影《捍衛戰士：獨行俠》，演藝事業更上一層樓，有過3段婚姻的阿湯哥，感情世界備受關注。近日他被外媒爆料，正在追求小14歲的拉丁天后夏奇拉（Shakira），頓時引起一波熱議，沒想到女方的友人竟出面代打槍表示夏奇拉「沒興趣」。

收交通違規罰9百簡訊　一刷卡...9千飛了

收交通違規罰9百簡訊　一刷卡...9千飛了

婆婆要求「和兒子一起睡」！人妻崩潰離婚

婆婆要求「和兒子一起睡」！人妻崩潰離婚

民宅驚見「白化眼鏡蛇」！專家揭藏致命毒液

民宅驚見「白化眼鏡蛇」！專家揭藏致命毒液

少女獨自洞穴旅遊　導遊闖帳篷「要睡她」

少女獨自洞穴旅遊　導遊闖帳篷「要睡她」

關鍵字：

Beau Mann周刊王

讀者迴響

熱門新聞

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

天后闆妹曝切割王思佳真相！

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

愛喝1飲品「從腦傷到腳」！還增罹癌風險

台灣上空劃過不明火球！專家：恐來自中國

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

中捷公布影像

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面