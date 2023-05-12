嘉義市警局教保中心成立　警局長鼓勵共同解決面對少子化

▲▼ 嘉義市警局幼保中心揭牌成立 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局職場互助教保服務中心在第一分局舉行揭牌儀式，由市長黃敏惠、議長陳姿妏、警察局局長陳炯旭、中華宏觀學會理事長蕭芳華及多位議員等貴賓共同揭牌啟用。

黃敏惠表示，感謝警察局的用心與努力，歷經一年多的規劃及工程建設，在溫馨的母親節前夕，嘉義市第五間教保中心正式啟用。特別感謝議會支持，市府也積極爭取中央預算，110年11月10日經教育部國教署核定補助新臺幣516萬元，並由本市自籌88萬8千元，建設經費總計604萬8千元。

黃敏惠說，市府警察局教保中心，在軟、硬體設備上都相當完善，更是委託「社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會」經營，中華宏觀學會是一個有豐富經驗的幼兒照護優質團隊，相信在良好的環境加上在理事長蕭芳華的用心經營下，孩子們都可以獲得最妥切的照顧。

黃敏惠指出，目前市府警察局教保中心，還有一位幼生名額，請符合資格的爸爸媽媽趕快帶著小朋友來報名，平價優質的教保服務，不但讓爸爸媽媽能安心上班，上、下班就近接送，更能兼顧家庭與工作，希望年輕的爸爸媽媽們都能放心生、安心養，同時增加嘉義市教保服務的量能。嘉義市重視孩子的教育，大家一起合作努力，把教育做好，年輕人就沒有後顧之憂。

警察局局長陳炯旭說，教保中心主要招收2歲至6歲幼兒，這個年齡層的孩子正是充滿好奇心的階段，因此同仁要同時兼顧工作及育兒實在分身乏術，鼓勵警察局同仁多加利用教保中心，期許能提高生育數，一起為國家解決少子化問題，貢獻心力。

警察局教保中心有安全、新穎、溫馨又可愛的教室環境，目前委託「社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會」經營，收費為第1胎是每月2,000元，第2胎每月1,000元，第3胎後及中低收入戶子女均免費，提供專業、平價、優質的教保服務，協助警局同仁兼顧工作與家庭，減輕育兒的負擔，適逢母親節前夕，相信會是給嘉義市警局的爸爸、媽媽們最好的禮物。