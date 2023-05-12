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中職球員工會拜訪嘉義市　肯定棒球場積極維護保養

▲▼ 中職球員工會拜訪嘉義市，棒球場積極維護保養深獲肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 中職球員工會拜訪嘉義市，對於棒球場積極維護保養深獲肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華職棒聯盟球員工會葉子彧及焦佳弘兩位副主任拜訪嘉義市政府，教育處針對日前球員工會公布今年熱身賽球場的球員滿意度調查結果向球員工會說明與交流，球員工會對於嘉義市政府積極接洽工會了解球員需求並積極改善表示肯定。

▲▼ 中職球員工會拜訪嘉義市，棒球場積極維護保養深獲肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示，黃敏惠市長相當重視棒球原鄉，市府一直積極推廣棒球運動，今年中華職棒聯盟包含熱身賽及一、二軍賽事合計有78場賽事在嘉義市立棒球場舉辦，是近年來最多。同時，嘉義市也十分重視球員使用的回饋，球員工會葉子彧副主任表示，嘉市府除積極向工會取得球員的回饋意見外，並於4月30日到5月9日暫停球場借用，進行為期10日的球場養護作業，包含內野區補土壓實，外野草皮打洞鋪砂，灑水養護等等，在在都看見嘉市願意展現決心，工會也會就市府提供資訊向會員說明，且市府保持聯繫，共同努力讓球場成為符合球員需求的安全工作場域。

▲▼ 中職球員工會拜訪嘉義市，棒球場積極維護保養深獲肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

體育場林居璋場長也強調，透過球員工會來訪，親自向球員工會代表說明嘉市Kano棒球場的改善方向與內容，藉由雙方直接的互動並暢通溝通管道，能傾聽球員的需要。

▲▼ 中職球員工會拜訪嘉義市，棒球場積極維護保養深獲肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

對此，球員工會除表達感謝之意，也針對嘉義市積極推廣三級棒球與社區棒球發展，包含每年全國高中木棒聯賽，及12月主辦的諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽深受全國注目表達肯定。希望嘉義市立棒球場是一個提供職業棒球及學生棒球與社區棒球的多面向、全方位的棒球場。

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