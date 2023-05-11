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不服國道「龜速」被開單　法院認證：開罰有理　

▲行駛國道6號內側車道時速84公里被開罰3000元。（示意圖／民眾提供）

▲行駛國道6號內側車道時速84公里被開罰3000元。（示意圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

小心荷包！一名林姓駕駛不服去年5月間行經國六西向14K處，行駛內側車道因車速84公里，被國道警方依未依規定最高速度行駛内側車道，製單開罰3000元，並記違規點數1次，提起行政訴訟，要求撤銷裁罰，法官審理後認為林姓車主違規事實明確，駁回其訴。全案可上訴。

依據判決書內容指出，林姓車主駕駛自小客，於2022年5月25日8時32分許，行經國道六號西向14公里處之內側車道時，國道第七公路警察大隊快官分隊警員以雷射槍測得車速84公里，由於該處的最高速限為每小時100公里，因此依違反道路交通管理處罰條例規定，「小型車未以規定之最高速度行駛内側車道，速限100公里，行速84公里」的違規行為，依製單舉發。裁罰3,000元，並記違規點數1點。

林姓車主不服，遂提起行政訴訟，指稱舉發通知單無完整的機關全銜，其次認為在高速公路最高速限每小時90公里以上之路段，行駛速率低於每小時80公里之較慢速小型車，應行駛於外側車道。

林姓車主認為，高速公路只要行駛速率不低於每小時80公里較慢速小型車是可以行駛於內側車道的，未低於時速80公里，亦未超過時速100公里，應不違反前開條文規定，認為主管機關曲解法規，剝奪人民行的權益，為求績效故意入人於罪。

林男主張，警方若認為其車速未達時速100公里而認定違規，依《道路交通管理處罰條例》第7條之2第2項第9款及同條第3項條規定，應於300至1000公尺前，設置測速取締標誌，提醒用路人，然本案警方未依法條規定辦理，顯然違法，故本案自始就無法律效果。

台中區監理所委任律師指稱，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定內側車道為超車道，小型車行駛於高速公路最高速限每小時90公里以上之路段，行車時速未達每小時80公里者，不得行駛於外側車道以外車道。

而內側車道原則上係超車道，不論任何車類均不得持續占用行駛，僅於不堵塞行車之狀況下，允許小型車得以該路段容許之最高速限行駛，與原告主張顯有誤解。

另經檢視採證影像，違規當時交通流量正常，林姓車主前方並無其他車輛且無壅塞或他車變換車道等特殊情形，被舉發當時係在內側車道直線行駛，並未有變換車道之情形，自仍負有行駛於內側車道應依該路段容許最高速限行駛。

法官認為，本件舉發通知單的記載內容核屬明確，縱使舉發機關全銜分漏印末2字，尚不影響違規事實之認定；另外本件所涉違規法條是未依規定行駛車道，不必設置測速取締標，且本件舉發通知單的記載內容核屬明確，不影響違規事實認定，不影響原處分的合法性及效力。

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