吊臂砸捷運被勒令停工！現場竟冒施工火花　台中市府再罰27萬

▲台中市今天重回事發工地稽查有無施工。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中捷運豐樂公園站附近，昨（10）日發生建案塔吊吊臂砸落中捷車廂，釀1死10傷悲劇。台中市都發局勒令興富發在台中市的9個工地全面停工。都發局今（11）日下午2點突襲檢查9處工地是否確實停工，結果當場眼尖媒體抓包，第一個位在青海路跟文心路口的24樓建案仍在施工中。都發局副局長紀英村表示，將依照《建築法》裁罰，針對起造、承造、監造三方各罰9萬元，總計27萬元。

▲奪命建商被勒停卻照施工全都錄，台中市府再罰27萬。（圖／記者許權毅攝）



台中市都發局今天下午臨時宣布要突襲稽查興富發9個工地，前三站分別到青海文心路口24樓商辦建案、七期市政路豪宅建案以及昨日案發建案，結果第一個工地就被手腳快的媒體拍到，現場有焊接作業，也看到明顯火花，讓都發局怒開罰。

▲都發局副局長紀英村表示，將依照《建築法》裁罰，針對起造、承造、監造三方各罰9萬元，總計27萬元。（圖／記者許權毅攝）

前三站稽查完畢，紀英村受訪表示，依據媒體提供影像，第一站確實有施工情況，將依照違反《建築法》針對起造、承造、監造等各裁罰9萬元，總計再罰27萬元；至於第二、第三個工地雖有人，但無施工，不認定有施工狀況。