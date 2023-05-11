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吃對了讓你活蹦亂跳！吳寶芬花蓮開講　分享正確飲食排毒妙招

▲▼暢銷作家吳寶芬蒞臨花蓮演講，分享如何飲食才能健康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

暢銷作家吳寶芬蒞臨花蓮演講，分享如何飲食才能健康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

母親節前夕，花蓮市婦女會10日於花蓮縣政府大禮堂舉辦「酷老樂活」名人講座，邀請暢銷作家吳寶芬蒞臨演講，針對「吃對了讓你樂活健康」為主題，分享如何飲食才能健康，縣長徐榛蔚也到場聆聽，吸收生活的小常識，與婦女姊妹們一起活出健康的幸福人生。

▲▼暢銷作家吳寶芬蒞臨花蓮演講，分享如何飲食才能健康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚到場聆聽，吸收生活的小常識。

徐榛蔚表示，感謝吳老師與大家分享飲食的重要性，除了讓我們增長許多常識之外，也重新顛覆了我們對保健食品的認知，更重要的是要活就要動，聰明的吃，健康的動，目的就是希望大家都能保有健康的身體，有健康的身體才有彩色的人生，才能讓家庭更幸福。也歡迎鄉親踴躍走出家門，參與縣府及各社團舉辦的健康講堂或健走活動，讓花蓮成為健康幸福的城市。

▲▼暢銷作家吳寶芬蒞臨花蓮演講，分享如何飲食才能健康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼講座獲到熱烈迴響，現場座無虛席。

吳寶芬老師提到，健康與你我息息相關，俗話說「年輕時你怎麼對待身體，年邁時身體就怎麼對待你」，然而包羅萬象的美食，以及出處不明的偏方，都可能成為健康的有害因子，她提倡除了穩固健康的基礎，更要保持正向思考的心靈。透過吳老師豐富的學經歷，以幽默風趣的方式，分享正確的飲食習慣、生活排毒妙招，並糾正道聽塗說的養生觀念，讓現場婦女們皆成為了自我保健大師。

▲▼暢銷作家吳寶芬蒞臨花蓮演講，分享如何飲食才能健康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳寶芬從事醫學及教育工作超過 40 年，擁有數千場的演講經驗，擅於生活健康、營養知識、性別平等、親職教育等講座議題，並著有「吃對了！讓你樂活健康」、「好孕500分」、「活力家庭的健康法則」、「養出聰明健康的小孩」等21本書籍。

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