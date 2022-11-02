　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】統一集團玲廊滿藝推線上購畫　「拾光藝展」將星巴克漢中門市化身藝術殿堂

▲▼玲廊滿藝,星巴克,購畫。（圖／玲廊滿藝提供）

▲台北星巴克漢中門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，為落實讓藝術走進生活的品牌理念，持續策畫線下實體畫展，繼5月份於台南奇美博物館盛大開幕畫展後，11月移師北部，攜手20位台灣本土藝術家，在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。除現場展出的作品，千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，最高可獲10%購畫折扣。

「玲廊滿藝」結合有千萬會員的博客來網路書店，將千餘幅原創作品上線至博客來平台，突破實體藝廊的空間限制，讓一般民眾能以安心、便利的方式，尋得有所共鳴的藝術品。自5月份正式上線後，廣受民眾迴響，未來計劃新增雕塑品、玻璃窯燒等類型，提供更多元的藝術品選擇；此外，也將持續進行實體畫展全台巡演，讓民眾能於現場領略藝術品細緻之美。

實體策展繼台南首演後移師台北星巴克漢中門市，11/30前在四樓藝展現場拍照，並上傳自己的FB或IG並hashtag玲廊滿藝拾光藝展（#玲廊滿藝拾光藝展)，於星巴克漢中門市點餐時出示畫面，即可現場享有購買兩杯特大杯相同風味／冰熱／容量皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！

ET快訊
老闆送女友人6千萬房產！　離婚妻分到1.7億
三重工人宿醉開車　撞飛26歲銀行OL！她傷重昏迷中
黃紹聰猝逝「投選情震撼彈」！嘉市選舉重辦　登記、抽籤全重來
快訊／家樂福17年分店將歇業　原因曝光
嘉義市長候選人猝逝　投票日前已5參選人不幸辭世
鄭家純老公發聲！　宣示「珍惜ili一輩子」：請台灣的各位多指
60年來第一次！東海大學路思義教堂　即日起休館1年
獨／酒駕撞死人「向董」身家曝！砸上億打造頂級SPA　眾名人是

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

統一多角化佈局藝術行銷通路　祭10%購畫折扣強攻北部市場

快訊／以後逛不到了！「大直家樂福」將熄燈　原因曝光

超商「雙11超強優惠」快看！咖啡買11送11　限時買餐免費喝飲料

【廣編】統一集團玲廊滿藝推線上購畫　「拾光藝展」將星巴克漢中門市化身藝術殿堂

【廣編】Gogoro Rewards點數獎勵計畫上線！買指定車款享「加碼點數回饋」最高優惠等同9年免費騎

買1送1爽吃！肯德基「雙11限定優惠」一次看　炸雞蛋撻桶下殺54折

葉黃素中的神器！連伊正、電競選手都指定「它」

超商「雙11」開跑了！豪送百萬現金、14台機車　超殺優惠一次看

每隻38元有找！　速食店連5天「5隻原味炸雞腿下殺68折吃」　

企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

快訊／以後逛不到了！「大直家樂福」將熄燈　原因曝光

超商「雙11超強優惠」快看！咖啡買11送11　限時買餐免費喝飲料

【廣編】統一集團玲廊滿藝推線上購畫　「拾光藝展」將星巴克漢中門市化身藝術殿堂

【廣編】Gogoro Rewards點數獎勵計畫上線！買指定車款享「加碼點數回饋」最高優惠等同9年免費騎

買1送1爽吃！肯德基「雙11限定優惠」一次看　炸雞蛋撻桶下殺54折

葉黃素中的神器！連伊正、電競選手都指定「它」

超商「雙11」開跑了！豪送百萬現金、14台機車　超殺優惠一次看

每隻38元有找！　速食店連5天「5隻原味炸雞腿下殺68折吃」　

企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

【廣編】全球首創實體數位黃金問世　科技黃金精品打開元宇宙

長榮航前3季營收年增42％　每股賺1.21元

北市5選區／吳怡農來了「帥氣替她助選」、應曉薇推「買爆95歲饅頭伯」

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

BeryL無法登入《原神》超焦慮　崩潰喊：我登三個小時進不去

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　李俊俋：向家屬表示哀悼

專做菲律賓移工生意　FastPay涉非法地下匯兌10億元遭搜索

大貓熊團團一家可能還回大陸？　動物園：所有權屬台北

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

60歲工人修補磁磚起淫念　邀9歲女頂摟看風景抱緊猛探裙底

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

消費熱門新聞

以後逛不到了！「大直家樂福」將熄燈

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

今天衝了！超商咖啡限時「買7送7」

速食店「烤雞下殺79折」爽吃1個月

超商雙11送百萬現金、14台機車！

5隻原味炸雞腿下殺68折連吃5天！

買1送1！肯德基「雙11限定優惠」快看

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！

超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

foodpanda「11月優超殺惠碼」快收！

咖啡買11送11！超商雙11優惠一次看

好市多2022黑色購物節時間曝光！

葉黃素中的神器連電競選手都指定

更多熱門

相關新聞

統一多角化佈局藝術行銷通路　祭10%購畫折扣強攻北部市場

統一多角化佈局藝術行銷通路　祭10%購畫折扣強攻北部市場

統一集團持續拓展多角化佈局，五月成軍的藝術行銷通路「玲廊滿藝」，在統一美麗事業董事長高秀玲親自督軍下，今（1）日攜手20位藝術家正式進軍北部市場，加上千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，並祭出最高10%購畫折扣吸客。

foodpanda「11月優超殺惠碼」快收！

foodpanda「11月優超殺惠碼」快收！

星巴克11／1限時4小時買一送一

星巴克11／1限時4小時買一送一

星巴克11／1美式、那堤買一送一

星巴克11／1美式、那堤買一送一

星巴克重申「沒有漲價計畫」

星巴克重申「沒有漲價計畫」

關鍵字：

玲廊滿藝星巴克購畫

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面