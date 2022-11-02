【廣編】統一集團玲廊滿藝推線上購畫　「拾光藝展」將星巴克漢中門市化身藝術殿堂

▲台北星巴克漢中門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」，為落實讓藝術走進生活的品牌理念，持續策畫線下實體畫展，繼5月份於台南奇美博物館盛大開幕畫展後，11月移師北部，攜手20位台灣本土藝術家，在星巴克特色門市舉辦「拾光，Light up your day」藝展。除現場展出的作品，千餘幅作品於博客來線上藝廊旗艦館同步展開購畫活動，最高可獲10%購畫折扣。

「玲廊滿藝」結合有千萬會員的博客來網路書店，將千餘幅原創作品上線至博客來平台，突破實體藝廊的空間限制，讓一般民眾能以安心、便利的方式，尋得有所共鳴的藝術品。自5月份正式上線後，廣受民眾迴響，未來計劃新增雕塑品、玻璃窯燒等類型，提供更多元的藝術品選擇；此外，也將持續進行實體畫展全台巡演，讓民眾能於現場領略藝術品細緻之美。

實體策展繼台南首演後移師台北星巴克漢中門市，11/30前在四樓藝展現場拍照，並上傳自己的FB或IG並hashtag玲廊滿藝拾光藝展（#玲廊滿藝拾光藝展)，於星巴克漢中門市點餐時出示畫面，即可現場享有購買兩杯特大杯相同風味／冰熱／容量皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！