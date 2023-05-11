助理教授林淑雅中捷慘死！台大教授曝她「特殊過往」　8千人哀悼

記者崔子柔／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站昨（10）日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落捷運車廂，造成1死10傷悲劇，死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，曾教導過她的台大法律系教授李茂生表示，「沒想到這樣就走了，不勝唏噓」。

李茂生昨晚在臉書發文表示，他從電視上得知中捷吊臂事故的死者是林淑雅，讓他相當錯愕，回憶起林淑雅曾是司法院長許宗力的學生，「以前在上我研究所的課時，喜歡發言，非常特殊、優秀」。

▲李茂生發文。（圖／翻攝自Facebook）



李茂生提到，他曾到靜宜演講過2次，其中一次就是林淑雅邀請的，完成演講後，2人還一起到一間很有特色的餐廳吃飯，最後林淑雅送他到高鐵站，「沒想到這樣就走了，不勝唏噓」。

文章吸引超過8千人按讚，不少網友留言表示，「淑雅真的益師益友，同學們聽到這個消息都好遺憾」、「無常是常」、「淑雅真的超棒的」、「希望她不要白白犧牲」。

▲▼台中捷運搶救現場。（圖／台中消防提供）



捷運豐樂公園站10日突遭鄰近建築工地的塔吊吊臂砸中，造成捷運隔音牆破裂，綠線03/04列車也遭貫穿，林淑雅（52歲）在事故發生當下被甩出車外，卡在列車底下，當場死亡。檢方初步相驗，認為她是因為頭部及肢體多重外傷等傷害，導致創傷性併中樞神經性休克而死亡。