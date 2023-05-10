租金3500元起！高雄「全新社宅」招租抽籤結果出爐　最快6月入住

▲高雄首座「全新社宅」凱旋青樹。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄首座新建型社會住宅凱旋青樹自完工招租後，民眾申請踴躍，總計合格戶共3,411戶，高市府都發局今（10）日在高雄市律師公會推派律師、政風及資訊單位共同見證下，以電腦公開抽籤決定選屋順位。抽籤結果公告於都發局官網，並將儘速通知正取戶及部分備取戶擇期看屋，以利後續選屋及簽約入住，讓中籤市民最快可在6月入住。

凱旋青樹社宅共245戶住宅單元，其中一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，各房型均保留40%給關懷戶、5%保留給警消戶，其餘則提供符合一定所得及財產條件之一般戶。

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凱旋青樹社宅抽籤結果：https://shouse.kcg.gov.tw/DSB/web_page/DSB020200.jsp?DSB001001=11205002。

▲▼凱旋青樹開放樣品屋看屋。（圖／記者賴文萱翻攝）

社宅公告招租申請後，民眾關注度很高，申請相當踴躍，合格戶多達3,411戶。都發局表示，根據高雄市社會住宅出租辦法規定，簽約一期3年，在租賃期間屆滿前30日仍符合承租資格且沒有重大違反租賃契約規範情況，可續約一次，也就是中籤者最長可以於社宅住6年（3年+3年），若為經濟或社會弱勢身分者，得延長為12年。

都發局今在高雄市律師公會推派律師、政風及資訊單位共同見證下，以電腦程式亂數抽籤，程式的公平性也取得財團法人成大研究發展基金會認證，抽籤作業採全程網路直播方式供民眾觀看，以達公平、公正、公開之精神。

▲▼電腦抽籤由律師見證下，點選按紐跑抽籤程式。（圖／記者賴文萱翻攝）

抽籤完成後，將依抽籤結果以公文及電話通知正取戶看屋及選屋，預計6月民眾即可簽約入住，確切時程會按實際狀況通知申請人。至於排序較後面的備取戶，仍可保留等候遞補資格2年。





▲運用囤房稅收入折減凱旋青樹社宅租金一覽表。（圖／記者賴文萱翻攝）

為減輕社宅住戶經濟負擔，高市府將運用囤房稅收入折減租金，原公告租金一般戶為市價8折調降為市價7.5折、關懷戶為市價6折調降為市價5折，調降後凱旋青樹社宅租金將介於3,500元至17,200元之間，屬於六都當中最優惠、最照顧青年、關懷戶的社宅補貼政策。

備取序位與未及申請社宅的民眾，也可以透過其他政策獲得居住協助，包括承租民間住宅申請「300億元中央擴大租金補貼專案」領取租金補貼；或都發局委託民間租賃服務業者開辦社會住宅包租代管計畫，開發民間空餘屋轉作社會住宅，媒合有租屋需求之民眾承租，歡迎民眾多加利用。

凱旋青樹社宅A棟3樓苓雅青樹公共托嬰中心已開放申請，如有托嬰需求之正取戶民眾，請至凱旋青樹社宅1樓（苓雅區凱旋一路160號）現場報名申請，報名截止日為2023年5月19日。