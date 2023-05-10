　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租金3500元起！高雄「全新社宅」招租抽籤結果出爐　最快6月入住

▲▼高雄首座「全新社宅」凱旋青樹要招租了！1-3房租金曝，最低3900元就能入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄首座「全新社宅」凱旋青樹。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄首座新建型社會住宅凱旋青樹自完工招租後，民眾申請踴躍，總計合格戶共3,411戶，高市府都發局今（10）日在高雄市律師公會推派律師、政風及資訊單位共同見證下，以電腦公開抽籤決定選屋順位。抽籤結果公告於都發局官網，並將儘速通知正取戶及部分備取戶擇期看屋，以利後續選屋及簽約入住，讓中籤市民最快可在6月入住。

凱旋青樹社宅共245戶住宅單元，其中一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，各房型均保留40%給關懷戶、5%保留給警消戶，其餘則提供符合一定所得及財產條件之一般戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱旋青樹社宅抽籤結果：https://shouse.kcg.gov.tw/DSB/web_page/DSB020200.jsp?DSB001001=11205002

▲▼租金3500元起！高雄「全新社宅凱旋青樹」招租抽籤結果出爐了，最快6月入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼凱旋青樹開放樣品屋看屋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼租金3500元起！高雄「全新社宅凱旋青樹」招租抽籤結果出爐了，最快6月入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

社宅公告招租申請後，民眾關注度很高，申請相當踴躍，合格戶多達3,411戶。都發局表示，根據高雄市社會住宅出租辦法規定，簽約一期3年，在租賃期間屆滿前30日仍符合承租資格且沒有重大違反租賃契約規範情況，可續約一次，也就是中籤者最長可以於社宅住6年（3年+3年），若為經濟或社會弱勢身分者，得延長為12年。

都發局今在高雄市律師公會推派律師、政風及資訊單位共同見證下，以電腦程式亂數抽籤，程式的公平性也取得財團法人成大研究發展基金會認證，抽籤作業採全程網路直播方式供民眾觀看，以達公平、公正、公開之精神。

▲▼租金3500元起！高雄「全新社宅凱旋青樹」招租抽籤結果出爐了，最快6月入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼電腦抽籤由律師見證下，點選按紐跑抽籤程式。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼租金3500元起！高雄「全新社宅凱旋青樹」招租抽籤結果出爐了，最快6月入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

抽籤完成後，將依抽籤結果以公文及電話通知正取戶看屋及選屋，預計6月民眾即可簽約入住，確切時程會按實際狀況通知申請人。至於排序較後面的備取戶，仍可保留等候遞補資格2年。

▲▼租金3500元起！高雄「全新社宅凱旋青樹」招租抽籤結果出爐了，最快6月入住。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲運用囤房稅收入折減凱旋青樹社宅租金一覽表。（圖／記者賴文萱翻攝）

為減輕社宅住戶經濟負擔，高市府將運用囤房稅收入折減租金，原公告租金一般戶為市價8折調降為市價7.5折、關懷戶為市價6折調降為市價5折，調降後凱旋青樹社宅租金將介於3,500元至17,200元之間，屬於六都當中最優惠、最照顧青年、關懷戶的社宅補貼政策。

備取序位與未及申請社宅的民眾，也可以透過其他政策獲得居住協助，包括承租民間住宅申請「300億元中央擴大租金補貼專案」領取租金補貼；或都發局委託民間租賃服務業者開辦社會住宅包租代管計畫，開發民間空餘屋轉作社會住宅，媒合有租屋需求之民眾承租，歡迎民眾多加利用。

凱旋青樹社宅A棟3樓苓雅青樹公共托嬰中心已開放申請，如有托嬰需求之正取戶民眾，請至凱旋青樹社宅1樓（苓雅區凱旋一路160號）現場報名申請，報名截止日為2023年5月19日。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
3歲女兒遭輾斃…肇事孕婦神隱！爸忍悲喊話
快訊／吊臂砸穿中捷　建商最新聲明
還不知3歲女被撞死！重傷母醒來問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了
快訊／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」
獨／中捷死傷意外　理賠出爐！　
快訊／三重大樓起火！　2人無呼吸心跳
獨／中捷死者「林淑雅」常幫原民解決法律疑問　她聞噩耗：怎會！
搶救畫面曝！靜宜教授遭吊臂砸中墜軌亡　遺體最後才被發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

吊臂砸死靜宜大學老師！教部：深感遺憾「提供必要支援與協助」

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

周末全台變天！鋒面「雨彈連轟2天」　放晴回暖時間點出爐

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

吊臂砸死靜宜大學老師！教部：深感遺憾「提供必要支援與協助」

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

周末全台變天！鋒面「雨彈連轟2天」　放晴回暖時間點出爐

太狂！關繼威同框美國總統拜登　一字排開驚見楊紫瓊、《華燈》子維

「媽媽股民」最愛台積電！前3大曝光　00878擠下聯電

中天告贏NCC！撤銷不予換照處分　「重新審議」仍有變數

建案吊臂砸穿中捷　興富發再發400字聲明致歉

百貨公司「只有吃+廁所」用途　逛起來無感！內行曝1點：真的有差

【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

長榮航4月營收年增近4成　華航客收94.2億元創疫後新高

桃竹竹苗推公共運輸月票4方案　竹竹最低每月288元！

天心看劇本哭了！讚《最佳利益2》爽片N次反轉「霸氣再戰金鐘」

李到晛《壞媽媽》7感人台詞：這是一個能讓人生重新來過的機會

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

全台周末變天！　雨最大時間曝

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

好市多「低調1神物」曝光！內行吃爆：回購10年了

麻煩了！　周末全台變天

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教

即／台中發30萬份「物調券」

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

三上悠亞引退前「史詩AV巨作」！同框2大咖女優

更多熱門

相關新聞

「凱旋青樹」10日抽籤　最夯房月租3900元起「中籤率僅5.5%」

「凱旋青樹」10日抽籤　最夯房月租3900元起「中籤率僅5.5%」

高雄市第一個新建社宅「凱旋青樹」去年11月底完工，日前已完成申請資格審查，預計本（5）月10日公開抽籤，整體中籤率約7%，其中1房戶型申請最熱絡，中籤率5.5%也會是最低的戶型，中籤戶6月就能看屋選屋及辦理簽約入住。

「凱旋青樹」首日逾600件申請　最終中籤率約3%

「凱旋青樹」首日逾600件申請　最終中籤率約3%

高雄新建社宅月租3900元起！承租6條件一次看

高雄新建社宅月租3900元起！承租6條件一次看

高雄首座新建社宅開放看屋　她搶頭香：幫家人看3房

高雄首座新建社宅開放看屋　她搶頭香：幫家人看3房

高雄13處社宅動工中！「這一棟」全台第二大

高雄13處社宅動工中！「這一棟」全台第二大

關鍵字：

高雄市都發局凱旋青樹高雄社宅

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面