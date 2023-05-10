搜救添利器！中部山難意外頻傳　消防局獲贈鈦合金獨輪車擔架

▲谷關消防隊獲贈救援利器鈦合金獨輪車擔架，隊員立即現場駔裝完成。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市山區假日湧入許多的民眾從事登山活動，但也延生出許多的山難意外事件發生，搜救人員常常用揹負方式將受傷民眾運送下山送醫救治。台中市精林國際有限公司看見搜救人員每每出勤都精疲力竭，特別捐贈了一部價值30萬元的鈦合輕型推輪系統金籃式擔架到消防局二大隊谷關消防隊，希望這項搜救利器能夠更能快速地將傷者送下山救治。

二大隊大隊長余易祐說，從112年1月份至5月10日止轄內共發生了44件山難事故，有時搜救人員一天之內就得出動兩次以上，消防搜救人員真的疲於奔命，非常感謝有民間企業捐贈鈦合輕型推輪系統籃式擔架，能夠讓搜救任務更能夠迅速完成。

谷關分隊分隊長張凱表示，近年山域事故頻繁發生，在狹窄的林道搬運傷病患相當不容易，利用人力搬運及揹負法，相當耗費體力及時間，接受到這台鈦合金籃式擔架輕型推輪系統，隊員都非常高興，立即現場組裝，這項搜救利器各部位可拆卸組合，便於出勤帶。由地形輪胎、金屬固定支架、固定帶所組成之輪組，搭配籃式擔架應用於野外救助案件病患搬運。單輪之設計，便於在礫石地形或是狹窄林道行走，為救援者節省力氣，並提高救援效率。