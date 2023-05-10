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北港媽祖再爆大亂鬥！男子遭陣頭「圍毆狂踹」箱子猛K　裸上身倒地

記者施怡妏／綜合報導

北港朝天宮媽祖8日起駕出巡，來到嘉義縣新港鄉廟宇水仙宮，傍晚平安宴活動卻上演大亂鬥戲碼，凌晨9日又發生互毆事件，一名黑衣男子遭到隨行陣頭包圍，男子被打到上衣掀起，癱坐在地上，陣頭仍猛力狂毆，還拿一旁的箱子往男子身上K，場面十分混亂。

根據「記者新聞網」指出，9日凌晨遶境隊伍行經雲林北港民主路、文化路圓環時，一名黑衣男子遭到陣頭包圍狂毆猛踹，一路逃到超商，還有人拿起一旁超商的紅色籃子，猛力往男子身上打，並攻擊頭部，男子被打到上衣掀起來，抱頭癱倒地上，現場疑似還有兩派人馬在馬路上僵持不下，驚動維安警力到場制止。

▲▼ 。（圖／翻攝自記者新聞網）

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▲男子倒在地上。（圖／翻攝自記者新聞網）

警方指出，9日0時許執行北港朝天宮遶境安全維護勤務，在北港圓環超商附近，發現疑似聚眾衝突情事，立即出動快打部隊，控制現場，將受傷人員隔開，但相關涉案人已離開現場，衝突疑因轎班人員休息時遭挑釁引起，隨後立即組成專案小組連夜調閱監視器，積極偵辦，於翌日即循線查獲7名涉嫌人，全案依法移送地檢署偵辦。

北港分局強調，絕對不容許暴力分子危害社會治安及秩序，針對該類案件警方絕對強力執法，採強勢打擊以壓制犯罪氣燄，持續溯源查緝並依法究辦到底。

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