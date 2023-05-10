郭台銘拼徵召「複製韓國瑜」潮流2.0　押寶韓家軍原因曝光

▲郭台銘1日到高雄舉辦座談，其中韓市府民政局長曹桓榮、議員黃紹庭等不少挺韓大將均到場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘力拚國民黨徵召參選2024總統大選，7日晚間在高雄舉辦首場造勢晚會，地點刻意選在前高雄市長韓國瑜捲起「韓流」的發源地鳳山，在多位國民黨籍議員、里長及立委參選人動員地方鄉親出面力挺，郭台銘光是大進場，就走了將近10分鐘，他手挽著妻子曾馨瑩在一片國旗海簇擁下登台，彷彿重現韓流當時的氛圍。

「郭董把藍營地方要挑戰立委的全找來站台，這4場密集造勢完，朱立倫若照計畫徵召侯友宜，要怎麼讓郭軟著陸？」一位國民黨中常委告訴本刊，「黨中央目前最大的難題，就是整個黨都覺得會徵召侯，卻讓郭董繼續造勢逼宮。」

藍營高層的焦慮其來有自，郭近2周在中南部的人氣，明顯高過等著被徵召的侯友宜。本刊調查，郭台銘首場大型造勢選定高雄鳳山，就是為複製韓國瑜的三山造勢，希望打造「韓流2.0」，目的是要在黨中央宣布徵召前的最後時刻，呈現他與韓當年都是不只有藍營選民的支持，連泛綠區域也十分吃香，企圖以此打破黨中央徵召侯友宜的計畫。

▲為了營造黨內聲勢，郭台銘（中）4日走訪南投，與縣長許淑華（左）及議長何勝豐（右）合影。



不僅如此，郭陣營全力打造郭董成「韓流2.0」的策略，也找來不少具韓系色彩的人馬站台營造聲勢，包括將參選高雄市前鎮小港立委的韓國瑜「北漂青年主持人」李明璇，韓市府民政局長、將參選岡山立委的曹桓榮，以及被視為挺韓大將的南投縣長許淑華，近日都已和郭台銘同框。

一名挺郭民代認為，許淑華與郭台銘同台，打破外界認為藍營諸侯及黨內較囑意侯友宜出線的局勢，郭此舉也大有刻意喚醒藍軍對侯友宜的疑慮，「南投立委補選，侯最後沒有幫林明溱站台，這件事對深藍來講還是非常介意。」郭的競選策略，就是要強調自己才是正藍軍，與藍營關係較疏離的侯友宜比拚；另外，郭不只尋求韓系人馬支持，近日也積極拜會藍營中南部議長及地方重要人士，包括鎮瀾宮董事長顏清標等人。

郭從4月中拜會高雄市立委參選人黃柏霖、台南市立委參選人陳以信以來，各地邀約大量湧入，隨後包括彰化縣議長謝典林，原本挺朱參選總統的屏東縣議長周典論，在立委傅崐萁的聯繫下，也承諾為郭舉辦造勢大會，南投縣議會議長何勝豐也已倒戈挺郭，「輔選不只是站台，更是資源共享！」挺郭人士說。

▲國旗海再現，郭台銘首場造勢大會為複製當年韓流盛況，選在高雄鳳山舉辦。

一名藍營地方大老直言，挺郭人士能快速串連，讓郭的基層實力迅速積累，當然與郭的強大資源脫不了關係，尤其中南部要挑戰一片綠地，在艱困選區要殺出重圍的立委選將，很明顯期待郭出馬角逐大位，「糧草資源最實際，因為挺侯沒有期待感。」

「中南部越艱困，我越會幫更多！」與高雄市議員座談時，郭台銘進一步打包票說，他雖然沒有選舉過，但多年來對國民黨候選人的贊助不遺餘力。選舉最需要的就是資源，「我會讓所有的國民黨候選人成為最強」，郭直白的一席話，讓不少有意角逐立委的藍營人士，都願意公開挺他，這也是郭獲得逾半數藍營執政縣市議長相挺的原因。

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