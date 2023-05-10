　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘拼徵召「複製韓國瑜」潮流2.0　押寶韓家軍原因曝光

郭台銘1日到高雄舉辦座談，其中韓市府民政局長曹桓榮、議員黃紹庭等不少挺韓大將均到場。（郭台銘團隊提供）

▲郭台銘1日到高雄舉辦座談，其中韓市府民政局長曹桓榮、議員黃紹庭等不少挺韓大將均到場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘力拚國民黨徵召參選2024總統大選，7日晚間在高雄舉辦首場造勢晚會，地點刻意選在前高雄市長韓國瑜捲起「韓流」的發源地鳳山，在多位國民黨籍議員、里長及立委參選人動員地方鄉親出面力挺，郭台銘光是大進場，就走了將近10分鐘，他手挽著妻子曾馨瑩在一片國旗海簇擁下登台，彷彿重現韓流當時的氛圍。

「郭董把藍營地方要挑戰立委的全找來站台，這4場密集造勢完，朱立倫若照計畫徵召侯友宜，要怎麼讓郭軟著陸？」一位國民黨中常委告訴本刊，「黨中央目前最大的難題，就是整個黨都覺得會徵召侯，卻讓郭董繼續造勢逼宮。」

藍營高層的焦慮其來有自，郭近2周在中南部的人氣，明顯高過等著被徵召的侯友宜。本刊調查，郭台銘首場大型造勢選定高雄鳳山，就是為複製韓國瑜的三山造勢，希望打造「韓流2.0」，目的是要在黨中央宣布徵召前的最後時刻，呈現他與韓當年都是不只有藍營選民的支持，連泛綠區域也十分吃香，企圖以此打破黨中央徵召侯友宜的計畫。

為了營造黨內聲勢，郭台銘（中）4日走訪南投，與縣長許淑華（左）及議長何勝豐（右）合影。（翻攝郭台銘臉書）

▲為了營造黨內聲勢，郭台銘（中）4日走訪南投，與縣長許淑華（左）及議長何勝豐（右）合影。

不僅如此，郭陣營全力打造郭董成「韓流2.0」的策略，也找來不少具韓系色彩的人馬站台營造聲勢，包括將參選高雄市前鎮小港立委的韓國瑜「北漂青年主持人」李明璇，韓市府民政局長、將參選岡山立委的曹桓榮，以及被視為挺韓大將的南投縣長許淑華，近日都已和郭台銘同框。

一名挺郭民代認為，許淑華與郭台銘同台，打破外界認為藍營諸侯及黨內較囑意侯友宜出線的局勢，郭此舉也大有刻意喚醒藍軍對侯友宜的疑慮，「南投立委補選，侯最後沒有幫林明溱站台，這件事對深藍來講還是非常介意。」郭的競選策略，就是要強調自己才是正藍軍，與藍營關係較疏離的侯友宜比拚；另外，郭不只尋求韓系人馬支持，近日也積極拜會藍營中南部議長及地方重要人士，包括鎮瀾宮董事長顏清標等人。

郭從4月中拜會高雄市立委參選人黃柏霖、台南市立委參選人陳以信以來，各地邀約大量湧入，隨後包括彰化縣議長謝典林，原本挺朱參選總統的屏東縣議長周典論，在立委傅崐萁的聯繫下，也承諾為郭舉辦造勢大會，南投縣議會議長何勝豐也已倒戈挺郭，「輔選不只是站台，更是資源共享！」挺郭人士說。

國旗海再現，郭台銘首場造勢大會為複製當年韓流盛況，選在高雄鳳山舉辦。

▲國旗海再現，郭台銘首場造勢大會為複製當年韓流盛況，選在高雄鳳山舉辦。

一名藍營地方大老直言，挺郭人士能快速串連，讓郭的基層實力迅速積累，當然與郭的強大資源脫不了關係，尤其中南部要挑戰一片綠地，在艱困選區要殺出重圍的立委選將，很明顯期待郭出馬角逐大位，「糧草資源最實際，因為挺侯沒有期待感。」

「中南部越艱困，我越會幫更多！」與高雄市議員座談時，郭台銘進一步打包票說，他雖然沒有選舉過，但多年來對國民黨候選人的贊助不遺餘力。選舉最需要的就是資源，「我會讓所有的國民黨候選人成為最強」，郭直白的一席話，讓不少有意角逐立委的藍營人士，都願意公開挺他，這也是郭獲得逾半數藍營執政縣市議長相挺的原因。

更多鏡週刊報導
【全文】複製韓流抗侯　郭台銘串聯選將逼宮拚徵召
【複製韓流拚徵召2】看準侯友宜最大難題　郭台銘直搗韓流起點
【複製韓流拚徵召3】郭台銘選情加溫煞不住　朱立倫騎虎難下自陷困境

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／永和透天惡火！　27歲女燒成「盤坐焦屍」慘死
快訊／狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮爆氣連5嗆
快訊／3歲女童被撞死　交長愧疚致歉下令：行人過馬路時車全停
汪小菲「床墊處刑」內幕！　大S急買新的…結果吃悶虧
王思佳突消失《女人我最大》錄影名單！內幕曝光
丟丟妹離婚暴瘦「臉蛋全變了」！無P真實身材被拍到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮爆氣連5嗆：已經回答了

柯文哲加入疫苗戰局　憶過往嘆中央「莊效維」

國民黨郭台銘、侯友宜之爭將開牌？　黃健庭：5／17徵召機率高

郭台銘拼徵召「複製韓國瑜」潮流2.0　押寶韓家軍原因曝光

郭台銘稱「政府堅持7字」卡BNT！疾管署凌晨回擊　預告下一步動作

郭台銘轟「民進黨各種災難」：我不能讓台灣人再被騙！

黃健庭駁「閹割說」：辦初選郭台銘沒資格　最快17日拍板總統人選

應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原疫苗採購過程　痛批郭台銘抹黑

徐巧芯挺郭「政府卡BNT疫苗」　信件關鍵一句話證明偷臭大小姐

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

台南孕婦輾斃3歲女童…稱「肚子裡的賠給你」！爸慟：這樣有用嗎

8歲弟罹癌期盼見偶像　儒哥暖帶好友陪打遊戲

快訊／狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮爆氣連5嗆：已經回答了

柯文哲加入疫苗戰局　憶過往嘆中央「莊效維」

國民黨郭台銘、侯友宜之爭將開牌？　黃健庭：5／17徵召機率高

郭台銘拼徵召「複製韓國瑜」潮流2.0　押寶韓家軍原因曝光

郭台銘稱「政府堅持7字」卡BNT！疾管署凌晨回擊　預告下一步動作

郭台銘轟「民進黨各種災難」：我不能讓台灣人再被騙！

黃健庭駁「閹割說」：辦初選郭台銘沒資格　最快17日拍板總統人選

應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原疫苗採購過程　痛批郭台銘抹黑

徐巧芯挺郭「政府卡BNT疫苗」　信件關鍵一句話證明偷臭大小姐

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

芒果控衝了！　手搖飲「楊枝甘露第2杯半價喝」只有今天

快訊／大橋頭捷運站外「運將陳屍車內」！警拉封鎖線調查

「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

BNT爭議再起！郭台銘和李大維誰說謊？薛瑞元9字回應

被濃煙嗆醒…永和男見床墊起火急逃！女友燒成「盤坐焦屍」慘死

女童才喪命斑馬線！台南警車不讓行人被PO網　火速開罰懲處

郭台銘談BNT疫苗爭議　「民進黨內有不同意見」避談大小姐

台網友抽中億萬YTR 30萬獎金？爽秀中獎私訊：我天選之人　網揪2疑點打臉

新光金大戰／改革派再登報！　怒批公司派：跟股東要錢、害股民權益

快訊／狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮爆氣連5嗆：已經回答了

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

徐巧芯挺郭：信件證明「政府卡BNT疫苗」

應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原買疫苗過程　痛批郭台銘抹黑

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

郭台銘稱政府卡BNT　疾管署凌晨回擊

黃健庭：最快17日拍板總統人選

不怕落漆！郭台銘屏東造勢「致詞又秀台語」

郭台銘轟民進黨：我不能讓台灣人再被騙

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

美議員喊炸台積電！他還原「完整句子」

郭台銘「複製韓國瑜」　押寶韓家軍原因曝光

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　承諾1.02兆投資都沒兌現

多缺錢？北捷忠孝新生「站內設攤」

郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮畫面曝光

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

IG都在轉！慶生送錢的男人是誰？

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

破關《薩爾達傳說》完成哥哥遺願

全台周末變天！　雨最大時間曝

夾娃娃機3高手遭列黑名單　氣炸提告

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面