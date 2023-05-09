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社會 社會焦點 保障人權

玩《英雄聯盟》嗆「炸101、學鄭捷」　技工2度被逮...辯情緒失控

▲▼他打電動不爽，留「跨年炸101民眾，總統府升旗也炸」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲朱男曾留言「跨年炸101民眾，總統府升旗也炸」被逮，沒想到又留言「去捷運學鄭捷」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉人豪／新北報導

新北33歲朱姓男子，曾在Youtube留言「林北絕對學鄭捷，去放火殺人，跨年炸101民眾.總統府升旗也炸」，遭判有期徒刑3月，易科罰金執行完畢後，又在網路遊戲《英雄聯盟》頻道內留言「林北準備炸101跨年，疏散人潮去捷運學鄭捷」，新北地院再依恐嚇公眾罪判有期徒刑7月，可易科罰金。

平時在加工廠擔任技工的朱男，2021年12月時，在Youtube頻道上傳網路遊戲「爐石戰記」評論影片中，留言「林北絕對學鄭捷，去放火殺人，跨年炸101民眾，總統府升旗也炸」，警方獲悉後展開追查，最後鎖定朱男住在新北市土城區，持搜索票、拘票，至朱男住處將正在打遊戲的朱男帶回依恐嚇罪嫌移送法辦。

朱姓男子到案後坦承犯案，但是表示因玩遊戲玩到很不開心，所以才會到遊戲的評論區留言，希望能夠引起注意，事後被警方帶回後也趕到相當後悔，因為一時情緒不穩造成民眾恐慌。新北地方法院判朱男犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

沒想到朱男易科罰金執行完畢後，不僅2022年12月在臉書社團「爆廢公社」發文「林北改天就去炸101跨年，反正生活、感情跟遊戲都被糟蹋，心情開朗不起來」；還在網路遊戲《英雄聯盟》聊天頻道中，張貼「林北準備炸101跨年，疏散人潮去捷運學鄭捷」貼文。

法院認為，朱男自稱因情緒失控，以恐嚇公眾以宣洩情緒，使公眾因此感受到不安與恐懼，公共秩序遭受破壞，又其前有多次恐嚇公眾前科，竟不知悔改再犯，實應嚴懲。新北地方法院依恐嚇公眾罪各判有期徒刑5月，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。可上訴。

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