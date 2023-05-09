斗六警執行清樓專案　淨化轄區治安掃蕩詐騙

▲雲林斗六警分局針對轄區內旅宿業、大樓等處所，執行清樓專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為防求職者受騙遭虐案件上演，雲林縣警局斗六警局統合刑責區及警勤區警力，執行清樓專案，清查轄區旅宿業、大樓、出租公寓等處所，以淨化轄區治安環境。

斗六警分局表示，第一波清查對象針對轄區內29家旅、賓館，並同時向各旅宿業者宣導，如發現可疑之人事物，請立即通報警方讓警方即時查處；後續將針對民宿、日租套房、社區大樓、出租公寓等處所進行全面清查，以防有遭拘禁的人頭帳戶被害人。

斗六警分局指出，近期屢出現詐騙集團為誘引年輕族群，在各求職網站及社群網站貼文，標榜「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」，被害人誤信前往應徵時，旋遭拘禁在旅館、民宿、空屋或出租套房等限制自由，並逼迫交出名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢之用。

▲警方向旅宿業者宣導，如發現可疑之人事物，請立即通報警方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長黃念生表示，為發覺有無潛藏失蹤被害人、清查犯罪根源，因此動員分局警力針對有治安疑慮之場所加強清查，呼籲民眾對於以以「高薪輕鬆賺錢」、「租存簿」及「快速變現」等求職徵才貼文，應提高警覺，如有疑問請立即撥打165反詐騙專線或至鄰近警察機關向警方確認，以確保自身生命財產之安全。