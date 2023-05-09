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大陸 大陸焦點 特派現場

「打錯彩券號碼」顧客不要　老闆倒貼買下！幸運中133萬

中國一家彩券行老闆，因為打錯只好自己花錢買下。（圖／翻攝自微博）

▲中國一家彩券行老闆，因為打錯只好自己花錢買下。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

一念之差！中國四川省自貢市大安區廣華一家彩券行，老闆因為打錯，民眾不要，他只好自掏腰包買下，沒想到那張彩券中了30萬人民幣（約133萬新台幣）大獎，讓他興奮不已。

事情發生在5月3日晚上8點17分，因為是彩券開獎，上門的顧客也很多，一名40多歲婦人來買彩券，對方是老顧客，已經買了5、6年。老闆朱先生透露：「平時比較忙時，我都讓他們寫出來給我，免得打錯。那天她可能也趕時間，就直接念給我聽」，怎料他誤將「4註排列3」打成「3註排列5」，3倍倍投，共18元人民幣。

朱先生倒貼18元人民幣買下的彩券，中了30萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲朱先生倒貼18元人民幣買下的彩券，中了30萬人民幣。

朱先生解釋，婦人一共要打4註排列3，分別是224、221、223、220，但是他以為是排列5後，打出來變成22421、22423、22420。婦人發現錯誤，要求重新打，於是他又打了一張正確的彩券，至於錯誤的只好自己買下。當天晚上回家，立刻收到對方的訊息：「今天打錯的那張彩票，是不是中獎了？」結果一看真的中獎，隔天一早立刻去兌獎，扣稅後實領24萬人民幣（約106萬新台幣）。

朱先生透露，當時曾勸過婦人：「要不妳把這張彩票撿到嘛，萬一真的中獎了呢？！」但對方還是堅持要重打，而重打的彩券則中了3120元人民幣（約1.4萬新台幣）。由於打錯彩券，要倒貼18元人民幣（約80元新台幣），他本來有些不開心，卻意外中獎，要是婦人是用手寫的號碼，就不會有這個烏龍，感嘆：「這次獲獎純屬運氣」，至於到手的獎金，他準備存起來，等兒子結婚時再拿出來使用。

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