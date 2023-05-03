靈鷲山四期教育線上活動　無國界零時差精進善法資糧

文／賴芃縈

▲靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師智慧傳授個人早晚禮佛的祕方。

2023年上學期四期教育已圓滿「阿含期」三階次第的線上課程開設，初階《初轉之法》、進階《無我之道》，以及新登場的高階《解脫之門》，從1/4開課至今兩個半月，參加學員已有八百餘人。靈鷲山教育院於4/26舉行四期教育第二場「與法有約我要請法」線上課程課間活動，晚間八點準時進行，線上有中午一點的英國學員、清晨五點的鳳凰城學員、前後一兩小時時差的印尼、馬來西亞及新加坡、香港、大陸海內外學員齊聚百餘人參與聽法。



主持人玲莉首先分享自己剛從尼泊爾密勒日巴禪修中心參觀後心得，尼泊爾自2015年遭受地震災害後，國家便陷入經濟困境，道路塵土飛楊崎嶇不平，在這個沒有充裕物質的社會裡，尼泊爾卻充滿精彩的宗教色彩，人人臉上洋溢和藹可親的笑容。而當初心道法師為延續保存聖地，決定以國際禪修中心來盡可能保護附近免受城市化的過度開發，得以周延照顧聖地的自然生態，這個願力也希望我們弟子能承接下來，以無國界的胸懷，接引更多人學習佛法，了解靈性生態的重要性。



無我之道關照家庭工作 覺察每個當下



從事成人特教工作的詹麗珠老師分享自身，曾因工作家庭蠟燭兩頭燒，想要傾聽自己內心的聲音，因緣接觸靈鷲山，參加「心寧靜」教師營，透過「心寧靜」找到了自己的心，並發願跟隨心道法師的腳步，推廣此有意義的活動。



由於自己從事的工作，需要強大的愛與能量的付出，而佛法教育可適時灌注支撐此股力量，明明知道學習佛法對自己甚是重要，卻苦無時間專注學習，現在透過手機應用程式「妙心摩尼寶」，解決了這項煩惱。



目前已經上到《無我之道》慈悲單元，自己特別喜愛並重複聆聽好幾個禮拜，了解了沒有一個我之後，在面對問題時，經常可以將自己抽離出來，並理性判斷，於是沒有情緒負擔，這種思考模式，對生活與工作產生極大的幫助，它幫助「我」覺知自己身處何處，從「四期教育」加上「心寧靜」的雙重學習，我能夠覺知每個當下的生滅，並欣然接受每個當下的「我」。



皈依三寶後開始覺察起心動念 心靈著實有了依靠



另一位龍樹EPL生命和平大學第五屆的學生洪昱仁，從小便耳濡目染和佛教結緣，談到皈依前後的差異，在大學生涯尚未皈依三寶前，他總是想要做出獨一無二的設計作品，但在皈依三寶後，他開始覺察自身的身口意、起心動念，甚至行為動機也開始轉變了，他思考該如何運用自己的才能來幫助萬物生態，皈依使他心中開始有個踏實的依止，依止佛弟子的戒律，落實在生活日常裡，開始去茹素，開始行善、做志工。



生命因為有佛法而開展的喜悅和快樂



靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師開示中提到：生命的光明是從遇見三寶開始，我們過去的生活也許是滿富貴如意的，但是遇見三寶以後，富貴如意則有了方向的指引和光明，生命更有一份依靠，不分年齡可以體會佛法的珍貴，因為佛法更能理解這世界和身邊的人。

若是年紀更長遇見佛法，對生命苦的體會可以更深刻，從苦中轉換看見自己看見別人，像是一種心的開放，若是沒有佛法的淨化，生命將充滿貪瞋癡慢疑，因為佛法的淨化，生命才能有喘息和清涼，藉由佛法深化洗滌，自我轉換的同時，身邊的家人和朋友，都可以潛移默化的改變，只要如實用功實踐，皆可以有所體會。

每個人在生命不同階段若遇低潮時，不論處於何種處境或狀態，都不要放棄，心道法師說：有佛法就有辦法。現在的時代因為知識爆炸，佛陀要我們把佛法拿來運用，只要單純的回到當下，回到自己每個正念，純粹的覺知清楚，把當下的每個因果做好，把每個有機會守護的善業做好，把心念安住在清淨的佛法光明裡，只要有信心，便可以找到出離的出路。

▲三乘佛學院教學發展處主任寶祥法師以超強PPT圖解說明學員提問，生動有趣淺顯易懂，深受學員喜愛。

▲靈鷲山慧命成長學院執事寶髻法師提醒今年可以申請阿含期圓滿修業證書。

▲上百線上學員跨越國界時差，線上聽法精進態度難能可貴。