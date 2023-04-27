沈浸式寺院體驗　靈鷲山四期教育實體營隊6月開跑

文／賴芃縈編輯整理

▲靈鷲山在全球城市開設四期教育實體課程，課程分組討論分享生命故事。（靈鷲山佛教教團提供）

6月2日到4日，請許忙碌的自己，加入3天2夜寺院的清淨修行假期！因為疫情，靈鷲山停擺2年的四期教育營隊重新登場，住在名列台灣宗教百景之一的無生道場- 聖山寺，感受暮鼓晨鐘及行住坐臥的清淨日常裡，真實面對自己、探索自我；營隊活潑立體化的課程，透過遊戲體驗、探索、反思、觀照，感受佛法的生命智慧，進而與法師、夥伴們珍貴的互動、共振能量，找到生命的答案和無我的價值觀。

心道法師：最好的福氣，就是有好的信仰

靈鷲山開山住持心道法師勉勵大家：「最好的福氣，就是有好的信仰！」佛法是生活、是生命，要活得好好的，快樂沒有煩惱，修習四期教育，因為它不只是一生一世的學習，而是生生世世的成佛之道，「無我之道」營隊是四期教育阿含期進階課程，明白無我才能真正的自在，學習自覺覺他自利利他。

2015年至2021年，靈鷲山在海內外10多個城市包括：紐約、新加坡、北京、上海、杭州、福建、鄭洲、大理、吉隆坡、柔佛、泰國和無生道場舉辦了36場營隊的課程，共有2040人次參加，開展另一種學佛法的環境、型態。2021年疫情造成全球巨大變化，只能透過雲端線上學習，學習佛法不能停，在法上學習真實面對自己更為重要，大家等2年了，求法的心如實珍貴，才會再一次在台灣辦實體營隊，讓大家透過體驗理解佛法，覺知寺院的修行。

佛陀說法：一生中的「我」一直在變動

靈鷲山慧命成長學院執事寶髻法師說，3天2夜密集的營隊就是一個佛法探索的身心體驗大活動，是改變生命的修煉經驗，每個活動的點都直面生命次第性的探索，透過種種找「我」的體驗當下，快速讓自己重新看見真實的我是誰？我要去哪裡？有什麼樣的人生和生命價值？進而清楚知道如何和自己、別人相處？如何在這個世界上好好活著？

佛陀說法告訴我們，沒有真實的我，一生中的「我」一直在變動，執著有我所追求的一切，如果一旦消失或變異就會很苦，清楚認識「我」才不會有苦的人生。這次營隊課程特別邀請多位優秀的四期教育授課講師，每位法師以不同說法方式，讓大家有嶄新的學習和體驗。

動靜之間，發現「無我之道」的智慧

實體營隊課程的特色，讓您可以不用拿手機，不用盯著電腦，能夠與授課法師面對面的互動交流。除了課堂上的學習，還有法師親自帶領早晚的靜心禪修，讓身心體驗在禪修的動靜之中覺知、放鬆，沉靜內在的思維。晚上的「聽心說話」，透過小組在法上學習討論，，分享來自不同背景、年齡、生活的生命故事，學習找到生命的答案與能量，更了解佛法的慈悲與智慧。

「佛說無我，我是誰?」歡迎您一起找答案，把握可以當面跟法師提問請法，還有一群喜歡探索佛法的善知識夥伴，透過真實密集的學習體驗，專一反思自己、理解熏習，並分享生命的共振和啟發，找到生命的出口。

▲透過遊戲體驗、探索、反思、觀照，明白無我才能真正的自在。（靈鷲山佛教教團提供）

▲ 「無我之道」是靈鷲山四期教育阿含期進階課程，和法師、夥伴珍貴的互動共振能量，找到生命的答案。（靈鷲山佛教教團提供）

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圖/慧命成長學院