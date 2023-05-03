瘋電影／日麗　那個風和日麗屬於我們父女的假期回憶

文／賴賴

瘋言瘋語：

這位導演的操作手法實在了得，電影鏗鏘有力，平舖直述甚至有點紀錄狀態的父女之旅，在很短的時間裡帶出父親和家庭的關係，進入青少年卻又還不叛逆的青澀少女，細膩的橋段帶出父親對女兒的疼愛、擔心和教導，父親對女兒的疼愛非常打動人。

而最厲害的還是劇情走到最後三分之一，急轉直下的父女衝突，帶出父親原來一直在片中鋪陳的情緒，原來是尋短，那個已經厭世的父親是要和女兒留下最後的回憶，於是這部家庭錄影機，記錄了滿滿女兒的小大人對話與父親拼命掩飾的心事，並且把父親可能尋短的原因在片段中帶出，極有深度且高明的手法，讓你最後搞不清楚父親到底最後有沒有離世。

這是導演親身的故事，看完心情酸得很徹底。

片 名：日麗

英文片名：Aftersun

類 型：劇情

上映日期：2023-02-10

片 長：01時42分

導 演： 夏洛特威爾斯(Charlotte Wells)

演 員： 保羅梅茲卡爾(Paul Mescal) 、 法蘭琪柯芮(Frankie Corio)

國 家：英國、美國

語 言：英語

發行公司：東昊



劇情大綱

充滿好奇心的11歲女孩蘇菲（法蘭琪柯芮 飾）和她年輕的單身父親卡倫（保羅麥斯卡 飾），一起前往碧海藍天的土耳其渡假。即將成為青少女的她，珍惜與父親難得的共處時光，那裡發生的每一件小事，更不知不覺刻劃出他們互為磐石的情感。

20年後，蘇菲已是當年父親出遊的年紀，她回想起那年夏天的記憶碎片，那位熟悉又陌生的父親，逐漸顯露出她不曾察覺的憂傷......

▲好像只有和女兒在一起才能稍微舒緩情緒。

▲邁入青少女，希望自己趕快轉大人但其實就是個孩子。

▲父親一直掩飾自己心底的憂鬱。

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