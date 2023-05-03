　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／日麗　那個風和日麗屬於我們父女的假期回憶

文／賴賴

▲▼日麗。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這位導演的操作手法實在了得，電影鏗鏘有力，平舖直述甚至有點紀錄狀態的父女之旅，在很短的時間裡帶出父親和家庭的關係，進入青少年卻又還不叛逆的青澀少女，細膩的橋段帶出父親對女兒的疼愛、擔心和教導，父親對女兒的疼愛非常打動人。

而最厲害的還是劇情走到最後三分之一，急轉直下的父女衝突，帶出父親原來一直在片中鋪陳的情緒，原來是尋短，那個已經厭世的父親是要和女兒留下最後的回憶，於是這部家庭錄影機，記錄了滿滿女兒的小大人對話與父親拼命掩飾的心事，並且把父親可能尋短的原因在片段中帶出，極有深度且高明的手法，讓你最後搞不清楚父親到底最後有沒有離世。

這是導演親身的故事，看完心情酸得很徹底。

片　　名：日麗
英文片名：Aftersun
類　　型：劇情
上映日期：2023-02-10
片　　長：01時42分
導　　演： 夏洛特威爾斯(Charlotte Wells)
演　　員： 保羅梅茲卡爾(Paul Mescal) 、 法蘭琪柯芮(Frankie Corio)
國　　家：英國、美國
語　　言：英語
發行公司：東昊


劇情大綱

充滿好奇心的11歲女孩蘇菲（法蘭琪柯芮 飾）和她年輕的單身父親卡倫（保羅麥斯卡 飾），一起前往碧海藍天的土耳其渡假。即將成為青少女的她，珍惜與父親難得的共處時光，那裡發生的每一件小事，更不知不覺刻劃出他們互為磐石的情感。

20年後，蘇菲已是當年父親出遊的年紀，她回想起那年夏天的記憶碎片，那位熟悉又陌生的父親，逐漸顯露出她不曾察覺的憂傷......

▲▼日麗。（圖／yahoo）

▲好像只有和女兒在一起才能稍微舒緩情緒。

▲▼日麗。（圖／yahoo）

▲邁入青少女，希望自己趕快轉大人但其實就是個孩子。

▲▼日麗。（圖／yahoo）

▲父親一直掩飾自己心底的憂鬱。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／桃竹將大停水！　影響45萬戶
毛巾多久換一次？　「使用期限到了」臭翻
快訊／共軍「陸版死神」現蹤！　繞台灣北東南空域
女騎士慘死加油站！　遭油罐車輾死
快訊／五楊高架4車追撞！　嚴重回堵
快訊／又檢出A肝莓！　即起暫停好市多莓果輸入
無法陪吳淑珍過母親節　陳致中：放心不下她孱弱病體

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／日麗　那個風和日麗屬於我們父女的假期回憶

靈鷲山四期教育線上活動　無國界零時差精進善法資糧

玄奘法師以來第一人　《印順導師年譜》新書發表

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

瘋電影／日麗　那個風和日麗屬於我們父女的假期回憶

靈鷲山四期教育線上活動　無國界零時差精進善法資糧

玄奘法師以來第一人　《印順導師年譜》新書發表

夏綠蒂公主緊抱愛犬過8歲生日　燦笑神複製老爸威廉

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！大尺度約砲史曝光　網聽傻

傳侯友宜被藍營高層內定徵召　黃揚明喊：傻眼！黨中央應妥善回應

升息終點到了嗎？　教你抓出「危機入市VS.避險觀望」好時機

每天限量20份！萬華限定豬排吐司「厚切超過5公分」掀討論

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

PTT瘋企鵝妹！百萬YTR「躺著也中槍」遭評過氣　下秒高EQ笑了

Joeman「照顧女友很多開銷」原因超暖！妮婭：我會努力…揭2人收入內幕

台鐵ATP故障「司機拒開車」反被罵！交通部一周內咎責

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」　身體冒2症狀要小心

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

名家熱門新聞

風和日麗屬於我們父女的假期回憶

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

無國界零時差精進善法資糧

小生：3招判斷男人對妳超有意思

《印順導師年譜》新書發表

不要為了異性放棄永遠挺你的麻吉

7道超下飯的絞肉料理

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

超市火鍋肉片變出5道美味料理

輪迴式重複的浪漫愛情

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

更多熱門

相關新聞

無國界零時差精進善法資糧

無國界零時差精進善法資糧

2023年上學期四期教育已圓滿「阿含期」三階次第的線上課程開設，初階《初轉之法》、進階《無我之道》，以及新登場的高階《解脫之門》，從1/4開課至今兩個半月，參加學員已有八百餘人。靈鷲山教育院於4/26舉行四期教育第二場「與法有約我要請法」線上課程課間活動，晚間八點準時進行，線上有中午一點的英國學員、清晨五點的鳳凰城學員、前後一兩小時時差的印尼、馬來西亞及新加坡、香港、大陸海內外學員齊聚百餘人參與聽法。

輪迴式重複的浪漫愛情

輪迴式重複的浪漫愛情

沈浸式寺院體驗

沈浸式寺院體驗

翻轉NIKE市場地位的關鍵合約

翻轉NIKE市場地位的關鍵合約

不要為了異性放棄永遠挺你的麻吉

不要為了異性放棄永遠挺你的麻吉

關鍵字：

瘋電影日麗賴賴保羅梅茲卡爾(Paul Mescal)法蘭琪柯芮(Frankie Corio)

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面