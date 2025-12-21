瘋電影／左撇子女孩　戀愛腦的女人注定悲劇人生

文／賴賴





這是一部極度貼近台灣現實生活的作品，它並非用戲劇化的誇張，而是以日常的殘酷，精準描繪出台灣女性在家庭結構中的長期處境。片中所呈現的，不只是個人命運，而是一整套深植於文化與世代的「生活系統」。



電影點出了幾個仍未真正退場的傳統觀念──例如「重男輕女」、「左手是魔鬼手」等看似荒謬卻真實存在的文化殘影。這些信念不一定再被明說，卻早已內化為家庭分工與期待的潛規則，一代又一代地複製。



女性一旦進入婚姻、進入家庭，彷彿自動成為一部全年無休的「家庭發電機」。她們所承擔的，從來不是單一角色，而是一整個維生系統的總控者：



* 家務清潔、烹飪備餐、整理洗滌

* 家庭財務的平衡與支撐

* 孩子的作息管理：起床、上學、功課、考試、學校活動

* 校內外所需用品準備、上下學接送

* 情緒勞動：催促、安撫、承接所有人的不安與疲憊



而這一切，並不會因為孩子長大而結束。當丈夫退休，女性往往還得承擔家庭經濟不足的補貼，外出打工，回家後仍要負責照料退休丈夫的飲食起居。所謂「家庭主婦」，其實是一個沒有下班時間、沒有退休制度的職業。



電影最殘酷、也最誠實的地方在於，它沒有美化這條人生路。對這個世代的女性而言，結婚往往意味著把人生的使用權交出去，直到老死，才被允許「休息」。離婚看似是出口，卻往往伴隨著獨自撫養子女的高風險現實，代價並不比婚姻輕。



更進一步地，電影也毫不留情地指出：如果一個女孩在青春期時缺乏清楚的自我判斷、沒有社會與家庭資源的支撐，過早懷孕，幾乎等同於提早被推入一場殘酷的「生存遊戲」。那不只是個人選擇的問題，而是結構早已設定好的難度。

電影真正厲害的地方，在於它不是在「替女人說話」，而是把女人一生被期待、被消耗、被視為理所當然的精髓，冷靜而完整地寫了出來。看似平靜，卻後座力極強。





片 名： 左撇子女孩

英文名稱： Left-Handed Girl

導 演：鄒時擎

演 員：蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺

類 型：家庭、劇情

片 長：1時 48分

上映日期： 2025/10/31

國 家：台灣

語 言：國語、台語

發行公司：光年映畫

劇情大綱



旅美台灣導演鄒時擎執導，蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝主演，述說母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題。



故事開始於21歲的姐姐宜安（馬士媛），5歲的妹妹宜靜（葉子綺），和她們的母親淑芬（蔡淑臻）剛剛從生活多年的台東鄉下搬回了台北。母親為了養家糊口在夜市擺了一個麵攤。叛逆的姐姐宜安，執意成為一個檳榔西施。有一天，宜靜的外公不准她用左手，還告訴她那是「魔鬼手」。宜靜信以為真，以為她的左手真的著魔了，一個三代家族的秘密因此逐漸展開....

▲媽媽忙碌著賺錢維生，兩個孩子相依為命。

▲夜市生活，隔壁叔叔的溫暖。

▲稚嫩的孩子對著擁有魔鬼左手而煩惱。

