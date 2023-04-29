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瘋電影／不能流淚的悲傷　輪迴式重複的浪漫愛情

文／賴賴

▲▼不能流淚的悲傷。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影是好看的，卡司的設定大陸女主搭配台灣男主，兩者有著校園陽光的氣質，而富家女搭配苦命男，使得女主的戲份較多，且本身腳色設定，成為整部片的票房支撐，但女主演技到位但不夠漂亮，所以在整體支撐上有點不足，姚愛甯漂亮搶眼，卻演技不足，就當作愛情故事欣賞。

整部片的鏡位設計，極度像大陸愛情動畫影片的分鏡鏡頭，雖然在情境上掌握得分，但沒有驚喜，而王耀慶是這部電影的最大支柱了，加上帥帥的許光漢，整部電影就是流暢好看。

片　　名：不能流淚的悲傷
英文片名：Behind The Blueeyes
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2023-04-21
片　　長：01時39分
導　　演： 唐家輝
演　　員： 蔡凡熙(Kent Tsai) 、 許光漢 、 何藍逗 、 王耀慶 、 柯淑勤 、 姚愛寗
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：華映

劇情大綱

《不能流淚的悲傷》故事描述從青梅竹馬到年少心動，趙心卉（何藍逗 飾）和林漢聰（蔡凡熙 飾）認定彼此是攜手一生的人，然而面對遠距離的隔閡、家庭的牽絆，以及學長陳孝名（許光漢 飾）的驚喜告白，讓兩人一次次走散。堅持還是放手？在心卉猶豫之時，鄰居大叔（王耀慶 飾）對愛情的篤定，讓她深深動容，她能否找回遺失的愛人，收獲相伴一生的美滿愛情？

▲▼不能流淚的悲傷。（圖／yahoo）

▲帥氣的學長對學妹很有好感。

▲▼不能流淚的悲傷。（圖／yahoo）

▲心有所屬死心踏地的愛貧窮男。

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