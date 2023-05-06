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瘋電影／鏡之孤城　只有互助才能活得下去

文／賴賴

▲▼ 鏡之孤城。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

非常非常好看，電影整體鋪陳不僅有科幻還有懸疑，整部電影的節奏掌握得恰到好處，前段和後段幾乎可以是兩段故事重點，但卻又連貫出一個很強烈的整體概念，不破題免得破壞觀影的樂趣，非常推薦。

這部的電影視覺設計特別飽滿，很聰明的選擇了不露餡的服裝造型，和配音語速，從語調上可以察覺蛛絲馬跡，而每個人是不是心底都有願望，看到最後，闡述的仍然是革命情感最強韌，最近幾部電影都是有著相同的意涵，珍惜現在當下，不必把希望寄託在失去和未來的不可知，把握身邊身旁重要的人，這些才是最真的。

片　　名：鏡之孤城
英文片名：Lonely Castle in the Mirror
類　　型：動畫
上映日期：2023-03-31
片　　長：01時56分
導　　演： 原惠一
演　　員： 北村匠海(Kitamura Takumi) 、 吉柳咲良(Sakura Kiryu) 、 板垣李光人 、 高山南 、 梶裕貴(Yuki Kaji) 、 麻生久美子(Kumiko Aso) 、 蘆田愛菜 、 宮崎葵(Aoi Miyazaki) 、 當真亞美
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

就讀中學的小心，在學校遭受排擠而變得足不出戶，整天關在房間。就在某一天，房裡的鏡子突然綻放起神秘光芒，被吸入鏡中的小心，出現在她眼前的是童話故事中的城堡，以及6位素未謀面的國中生。帶著狼面具的少女「狼小姐」出現在7人面前，告訴他們是被選中的7個人，並且在城堡裡藏有一把鑰匙，找出鑰匙的人，就可以實現任何一個願望。時限為1年，在共同尋找鑰匙的期間，7人也愈來愈了解彼此，就在城堡逐漸變成7人特別的居身之所時，某起事件卻朝著他們來襲…。

▲▼ 鏡之孤城。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲進入鏡子的世界，有相同七個同齡者。

▲▼ 鏡之孤城。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲受傷的心靈，大家彼此安慰。

▲▼ 鏡之孤城。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲互助是人類得以生存的唯一方式。

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