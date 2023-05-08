　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追訴期剩4年！憑汽車坐墊「一滴血」　中和警破16年懸案

▲▼中和分局憑16年前採集的一滴血，偵破竊盜案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲中和分局憑16年前採集的一滴血，偵破竊盜案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區建八路16年前一部汽車遭人破窗竊取車內財物，警方採證時在坐墊上採集到一滴血，但由於當時監視系統不完全，加上沒採集到犯嫌指紋，遲遲無法破案，但中和分局保全血液跡證，16年後終於比對到正在台東服刑的犯嫌，面對訊問驚訝地說「我不想演了」，終於坦承犯行。

警方表示，2007年10月12日，郭姓男子在新北市中和區建八路閒晃，看到路旁吳姓女子的小客車，因缺錢花用，直接徒手破窗，進入車內竊取零錢、音響及觸控螢幕，損失約4萬多元，過程中郭男未察覺手部被玻璃割傷，在坐墊上留下一滴血跡。

警方在現場採證時，未採集到任何指紋，但這一滴血卻成了破案關鍵；由於當時監視系統不完全，也沒拍到任何影像，讓這個竊案遲遲無法破案。由於警方完整保留了這一滴血的DNA，日前比對到郭姓男子，得知他因他案在台東法務部矯正署服刑。

日前借提郭男進行偵訊，他驚訝地不可置信警方竟比對出他的身份，終於坦承犯行「我不想演了」，由於竊盜案追訴期是20年，僅剩4年期限，幸好當年的鑑識小組採集相關血跡仔細保存，讓這起16年的竊盜案宣告偵破。

▲▼中和分局憑16年前採集的一滴血，偵破竊盜案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
公園勸別亂丟垃圾　慘遭暴打「頭被當足球踢」
小禎都在專櫃買愛馬仕　怒斥王思佳風波：她不會故意買假的
張國煒熬夜又「開機返台」　交長：民航局全面開查
全球最大藏壽司「開幕9折」！　持續2周
大屠殺！　200隻蛋雞一夜全被咬死
星宇乘客「飆罵空服員」見他就安靜！　律師：嘴臉真難看
9月退選總統？柯文哲嗆「賭吞曲棍球」　王世堅：賭跳海或高空彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

會員資料外洩「遭解除分期詐騙」　律師也上當求償只能拿回一成

一夜屍橫遍野！浪犬咬死200隻蛋雞　議員：護狗或生計誰重要？

痛批「竹北天坑」是人禍　議員公布監測數據：早就出現異常

獨／這一根恐值萬元！貨車運將在加油站抽菸　高市衛生局要罰

台74線又出事！2聯結車匝道追撞「駕駛座擠到變形」　機油流滿地

彰化清潔員勸「別亂丟垃圾」…慘遭惡男壓地暴打！市公所驗傷喊告

心情不好狂甩5月嬰巴掌！台中刺青父竟獨顧2孩　社會局出手了

追訴期剩4年！憑汽車坐墊「一滴血」　中和警破16年懸案

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

會員資料外洩「遭解除分期詐騙」　律師也上當求償只能拿回一成

一夜屍橫遍野！浪犬咬死200隻蛋雞　議員：護狗或生計誰重要？

痛批「竹北天坑」是人禍　議員公布監測數據：早就出現異常

獨／這一根恐值萬元！貨車運將在加油站抽菸　高市衛生局要罰

台74線又出事！2聯結車匝道追撞「駕駛座擠到變形」　機油流滿地

彰化清潔員勸「別亂丟垃圾」…慘遭惡男壓地暴打！市公所驗傷喊告

心情不好狂甩5月嬰巴掌！台中刺青父竟獨顧2孩　社會局出手了

追訴期剩4年！憑汽車坐墊「一滴血」　中和警破16年懸案

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

中科大企管系友會理事長就任　吳律謙：往三目標邁進

周杰倫演唱會爆連2失誤...畫面曝光網笑了　他親發聲：希望大家忘記

北港小過年！朝天宮三月十九迎媽祖 　黎炮、炸轎震撼登場

聯華食品彰化廠大火　公司：4菲籍勞工大體已返鄉

開店遇「虎斑老饕」排隊眼神直盯雞腿　他笑：老闆壓力好大

留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

民進黨嗆郭台銘：中央根本沒擋疫苗　何來幫兇之說？

再增1例本土A肝病例！與好市多關聯性曝　羅一鈞親上火線說明

國中會考「今起入闈14天」　170位試務人員閉關準備考題

越南飆44度高溫破歷史紀錄！　泰國44.6度也熱翻

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」

台中特斯拉自撞2死　相驗結果曝

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

南投男「雙掌遭砍斷」丟包急診！7嫌裁定羈押

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

即／台南孕婦開車左轉撞2路人！1人卡車底急送醫

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

更多熱門

相關新聞

被笑太短刺死應召女！他躲22年被逮一審判15年

被笑太短刺死應召女！他躲22年被逮一審判15年

桃園市桃園區2000年7月間潘姓女子被發現陳屍在租屋處，身中3刀當場慘死，但案發後苦無現場目擊者與證據導致案件遲遲無法破案，沉寂22年後幸經刑事局與桃園警方專案小組以現場遺留菸蒂與衛生紙內DNA，循線查獲邱姓男子涉案；桃園地院今（18）日依殺人罪判處邱男15年有期徒刑，還可上訴。

兩度對高中女生潑精　淫保全這下慘了

兩度對高中女生潑精　淫保全這下慘了

以為被虐待　哈士奇滿腿通紅嚇壞

以為被虐待　哈士奇滿腿通紅嚇壞

連闖4戶偷22萬！三重大盜變裝逃逸還栽了

連闖4戶偷22萬！三重大盜變裝逃逸還栽了

兒驗DNA「不是自己種」人妻被疑出軌真相曝

兒驗DNA「不是自己種」人妻被疑出軌真相曝

關鍵字：

中和分局竊盜案血跡DNA

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面