追訴期剩4年！憑汽車坐墊「一滴血」　中和警破16年懸案

▲中和分局憑16年前採集的一滴血，偵破竊盜案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區建八路16年前一部汽車遭人破窗竊取車內財物，警方採證時在坐墊上採集到一滴血，但由於當時監視系統不完全，加上沒採集到犯嫌指紋，遲遲無法破案，但中和分局保全血液跡證，16年後終於比對到正在台東服刑的犯嫌，面對訊問驚訝地說「我不想演了」，終於坦承犯行。

警方表示，2007年10月12日，郭姓男子在新北市中和區建八路閒晃，看到路旁吳姓女子的小客車，因缺錢花用，直接徒手破窗，進入車內竊取零錢、音響及觸控螢幕，損失約4萬多元，過程中郭男未察覺手部被玻璃割傷，在坐墊上留下一滴血跡。

警方在現場採證時，未採集到任何指紋，但這一滴血卻成了破案關鍵；由於當時監視系統不完全，也沒拍到任何影像，讓這個竊案遲遲無法破案。由於警方完整保留了這一滴血的DNA，日前比對到郭姓男子，得知他因他案在台東法務部矯正署服刑。

日前借提郭男進行偵訊，他驚訝地不可置信警方竟比對出他的身份，終於坦承犯行「我不想演了」，由於竊盜案追訴期是20年，僅剩4年期限，幸好當年的鑑識小組採集相關血跡仔細保存，讓這起16年的竊盜案宣告偵破。