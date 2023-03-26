連闖4戶偷22萬！三重大盜變裝逃逸騎車亂繞...身形被認出

▲三重變裝賊2天闖4宅偷竊，盜走22萬餘元，卻因身形特殊露餡。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重一名53歲劉姓慣竊，日前連續在仁愛街、秀江街4戶民宅犯下竊盜案，狡猾的他、刻意換裝並騎機車亂繞製造斷點，警方勘驗後，發現都是同一人犯案，之後再依照車號和竊嫌身形認出是劉姓慣竊，立即向檢察官聲請拘票逮人，並在高速公路下草叢取出犯案工具和變裝用的大批衣褲鞋帽等證物，詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，本月13日上午，三重區仁愛街43巷、83巷共有3戶，14日深夜秀江街又有1戶公寓民宅遭竊，這名竊賊均是利用屋主外出上班時間闖空門，進入屋內搜刮現金、首飾等財物，4戶損失約22萬餘元。

警方獲報後，現場勘驗指紋並調閱監視器，發現竊嫌都是同一人，事前騎機車在附近繞圈，刻意停在稍遠之外再徒步前往犯案地點，得手逃離現場還會更衣變裝，又故意騎機車兜圈子。警方從車號和竊嫌身形，認出是53歲劉姓慣竊，立即向檢察官聲請拘票。

警方21日上午8時許，持拘票前往劉男位於三重區大勇街住戶逮人，他坦承連續行竊，並帶員警到自強路三段74巷內，在高速公路下方邊坡草叢取出犯案工具和變裝用的大批衣褲鞋帽等證物，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。