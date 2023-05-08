醫爆「新北有人吃A肝莓驗出陽性」　羅一鈞：複驗結果為陰性

記者嚴云岑／台北報導

好市多莓果案延燒，有醫師在臉書爆料新北市有民眾疑似使用到A肝莓果，3月健檢發現肝功能異常，新北市衛生局也證實5月5日有接獲醫院通報。疾管署副署長羅一鈞今（8）日公布最新送驗結果，新北市唯一通報個案複驗結果為陰性，但為40多歲女性非男性。衛生局亦於昨日針對3名亦曾食用該莓果之家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。

▲好市多退貨冷凍莓果。（圖／翻攝好市多官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

A肝莓果事件爆發後，好市多曾發聲明表示「3月前沒有人被感染。」胸腔科醫師蘇一峰則在臉書質疑該訊息，並表示收到一名年輕男性的網友的訊息，說明「自己3月健檢發現肝功能異常，後來暴增到500多（正常人是40以下），看了新聞想起來有買好市多的莓果，驗了A肝是陽性！」且該個案已經通報。

對此，新北市衛生局回應，5/5有接獲醫療院院所通報，該個案曾食用好市多莓果疑似A肝病例，過去有B肝病史，定期追蹤肝指數，並加驗A肝，目前複驗結果實驗室確認中。

新北衛生局表示，接獲通報即啟動疫調及報告中央，個案為B肝患者，定期於追蹤肝指數，因3月中自費體檢A肝檢驗陽性，又曾食用好市多莓果， 因此醫療院所通報，但因A肝為法定傳染病，相關檢驗需由疾管署認可實驗室執行，檢體目前已送到認可實驗室檢驗。

羅一鈞上午說明複驗結果，有關今日媒體報導新北疑似A肝通報個案，係40多歲女性，曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，亦有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交本署之認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

羅一鈞提到，惟為慎重起見，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局亦於昨日針對3名亦曾食用該莓果之家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。食藥署與衛生局亦將至個案家訪，取回食餘莓果，以利後續若有個案確診時調查之需。