Apple地圖一更新「突見新功能」　一票用戶羨慕：還是舊版的

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前出門時，赫然發現Apple地圖多了「限速」與「相機提示」的功能，不禁大讚很實用。對此，部分用戶認證，表示連車道提示也有了；還有內行指出，「測速照相大概2年前開始慢慢出現，限速倒是第一次看到。」

「這是Apple Maps新功能？」網友3日在PTT提到，他是用iPhone 12 Pro，目前軟體版本為16.4.1a；當天，他開車出門時，猛然發現自己的Apple地圖多了「限速」跟「相機提示」的功能，讓他相當驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO笑說，「連轉彎時，導航都會說前面紅綠燈右轉或左轉，是最近有更新嗎？感覺更好用了。」不僅如此，另一名用戶則表示，「車道提示也有了哦！感覺這次更新可以取代80%的專業導航軟體，還會根據路況詢問是否更換路線，能節省多少時間等等。」

▲原PO發現，自己的Apple地圖多出新功能。（圖／翻攝自PTT）

該用戶進一步指出，「我不確定是不是Beta才有，今天開國道有顯示幾號出口出去，也有說請靠右側兩車道等提示，在地圖最上方會出現共有幾車道，包含車道是左轉、直走、右轉道的圖示。」

這番話驚呆不少鄉民，直呼「你的居然有速限，我剛剛看我的沒有，六月才會正式開放，現在公測中」、「已經有車道提示了嗎？盼好久」、「速限看起來蠻不錯的耶」、「以前只會顯示前方有測速照相，不會顯示速度」、「有進步給推，如果速限的圖示可以放在左側會更好」。

▲其他用戶也指出，還有車道提示的功能。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少用戶點頭表示，「我的這兩天出現的，16.5 beta 4」、「去年的時候，高速公路有限速跟照相提示，但平面的話不知道」、「更新16.5就有了」、「沒升16.5，今天也突然出現新版畫面了」；但也有人的Apple地圖尚未更新功能，「我也剛剛更新到16.5，點開地圖還是舊的...難過」、「我的剛剛也變回舊的，昨天還可以使用，可能暫停測試」。

當然，還有老司機直言，「神盾+Apple Maps同時開很夠用了」、「Google找店家，Apple導航，完美」。

事實上，Apple地圖的「測速照相」功能，在2021年就陸續在多國上路，只要在iOS上，到設定中的「開車」選項，並開啟「限速」功能，當規畫路徑上有照相機，就會出現「測速照相」的圖示，同時Siri也會語音提醒，不過該功能還有待完善。而這次的更新，讓一些用戶相當有感，但也有使用者發現，前一天還能使用，隔天就變回舊版，推測目前尚在測試中。