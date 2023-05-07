德國議員昔揭北京施壓阻擋台灣買BNT　打臉郭台銘指控

▲郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉辦首場大型造勢活動，致詞時再次提及總統蔡英文派人告訴他，台灣有自己的疫苗，不准買BNT疫苗。不過，不僅當時疫情指揮中心打臉外，德國自民黨（FDP）籍國會議員雷希特（Ulrich Lechte）早在2021年也明確點出，台灣跟BNT的協議，是因北京施壓而告吹。

郭台銘在晚間造勢場合上指控，過去蔡英文竟然派代表跟他說，不准買BNT疫苗，因為台灣有自己的疫苗了。他聲稱，自己晚上完全沒辦法睡覺，天才亮不想吵醒家人，坐在院子的石頭椅子上寫信給總統。

不過，德國自民黨（FDP）籍國會議員雷希特（Ulrich Lechte）早在2021年時，透過臉書發文打臉所謂政府阻擋購買BNT的指控。他當時表示，台灣至少繞了幾個彎，終於可獲得COVID-19疫苗了，先前BNT和台灣的相關協議由於中華人民共和國的施壓而告吹。

此外，根據指揮中心的相關紀錄，郭台銘所說五月下旬到六月中的時間，正是衛福部協力處理鴻海永齡購買疫苗最緊鑼密鼓的期間。衛福部官員指出，鴻海永齡在當年的6月1日遞件、6月10日補件，衛福部在不到兩個禮拜的6月20日就發出專案許可，哪有什麼「不准買」的問題？

該官員表示，事實是後來是鴻海根本拿不出BNT公司要出售的相關證明，被德方「軟拒絕」，最後由總統邀台積電一起出面，才打破這些干擾的環節，「這些部分，郭台銘絕對記憶猶新，而當時德國的國會議員也公開表示BNT採購的最大阻礙，就是來自北京」。