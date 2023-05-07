21歲男登西巒大山高山症發作！救援人員「揹2小時」送下山醫治

▲有民眾攀登西巒大山時，不幸高山症發作。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

一名唐姓男子6日隨登山隊伍由信義鄉雙龍林道前往西巒大山，預計今（7日）由人倫林道巒安堂下山，不料在行經西巒大山附近時，突感身體不適、四肢無力、疑似高山症症狀，急需救援。消防局獲報後隨即出動勤務車及救護車共3車8人馳援，花費約2小時將唐男以人力揹負接駁方式送下山，載往南投醫院就醫。

南投縣政府消防局表示，勤務指揮中心7日上午10點29分接獲一登山隊伍領隊報案，指稱一行7人6日由信義鄉雙龍林道前往西巒大山，預計7日由人倫林道巒安堂下山，不料同行21歲唐姓山友行經西巒大山附近時，突感身體不適、四肢無力、疑似高山症症狀，急需救援。

南投縣政府消防局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制並群呼義消，派遣信義及玉山分隊警消4人、義消3人、林務局1人，出動勤務車及救護車共3車8人馳援。

搜救人員於下午3點15分抵達登山口，再步行上山於下午4點30分接觸到傷者，救護人員立即進行檢傷評估，發現患者疑似高山症且膝蓋受傷，給予簡易包紮後，再以人力揹負接駁方式將患者後送下山，於傍晚6點22分由信義91載送至南投醫院就醫。

南投消防局呼籲，民眾登山務必依循登山自治條例做好整備，並遵守團進團出原則，切勿脫隊單獨行動，若遇氣候不佳或不慎迷途，請冷靜沉著，原地等待救援。消防局也將依規審查登山隊伍是否有違規事項，提醒民眾切勿觸法及冒險。