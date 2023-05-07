獨／星宇遇「成田怪風」4度重飛！乘客喊像大怒神　曝機內恐怖視角

記者趙蔡州、隋昊志／採訪報導

星宇航空JX800航班6日從台灣飛往日本東京，不料降落成田機場時遇上恐怖側風，導致機長2次重飛降落都失敗，經轉降名古屋機場加油後，JX800再從名古屋飛往成田，直到6日晚間7時許第4日嚐試，航班才終於平安降落。一名乘客形容，降落時其實也吹來一陣強風，當下飛機晃到一度以為要翻了，真的超恐怖。

有讀者向《ETtoday新聞雲》提供飛機降落時的內部影片，可以看見JX800正在嘗試第4次降落時，機艙略微搖晃且一片安靜，下一秒疑似輪胎落地突然「轟」了一聲，整架飛機突然開始劇烈搖晃，有乘客因此嚇到大聲尖叫，所幸最終飛機平安降落，全場瞬間響起劇烈掌聲，拍攝者也忍不住直呼「終於降落了」。

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▲乘客拍下航班第4次降落的機艙內情況，飛機突然劇烈搖晃，乘客嚇到放聲尖叫。（圖／讀者授權使用）

讀者也還原整個過程，飛機第1次抵達時降落不成功，第2次降落時離地面其實已經很近，結果下一秒突然急速爬升，「過程很像在坐連續式的大怒神，機長解釋是因為風切問題，按照流程不能降落，否則會有危險性」、「飛機後來持續在空中盤旋，機上有人突然嘔吐，我個人也頭暈目眩，因為真的很緊張」。

她說，飛機大約盤旋10分鐘後，機長就廣播說「要飛往名古屋」，儘管機上許多人都很驚訝，但也沒有任何反彈的聲音，抵達名古屋後，機組人員很貼心地送水、送飲品給大家，「在名古屋的4小時中，我們都在飛機上，大家也都沒有任何反彈或是不悅，都在休息或看電影」。

她形容機身晃動的當下，「我真的緊張到呼吸急促、缺氧、全身發抖，剛到名古屋時還記憶猶新剛才的可怕感，大家都瘋狂傳訊息給家人，後來晚上要再飛的時候，也還是很緊張」。

她透露，機長6日下午6點左右廣播說，民航局通知他們可以起飛了，也告訴大家成田天氣和下午一樣，但承諾會盡一切努力降落在成田機場，後來回到成田時第3次降落亦是失敗，「機長有告知，因為風切依舊強烈，他會進行第4次降落，在空中盤旋大概15至20分鐘左右，準備從別處切入躲強風」。

她感嘆，第4次降落就是影片中的畫面，成功落地滑行時突然一陣強風吹來，導致飛機瞬間左右搖晃，「當下一度覺得飛機要翻了，還好機長馬上穩住，這位機長真的很值得表揚」。

▲星宇航空在成田機場遇「恐怖怪風」，機長決定轉降名古屋機場，加油後再飛往成田。（圖／翻攝flightradar24）

日本東京成田機場6日吹起嚴重側風，造成許多航班都無法順利降落。星宇航空JX800原訂6日中午12點45分抵達，不料降落時也遇上嚴重側風，機長重飛2次都降落不成，後續由於燃油缺乏問題，決定先轉降名古屋機場，旅客則在機上等候飛機加油。

JX800補充完燃油後再次起飛，並於6日晚間6時許盤旋在東京、千葉一帶，接著經塔台指示再次嚐試降落，不料這次一樣碰上恐怖側風，第三次嚐試再度以失敗告終，所幸JX800於6日晚間7點52分第4次降落跑道成功，前後總共延誤約7小時。而JX800延誤，也導致星宇後續航班JX801、JX803延誤，旅客們更因此被迫睡在機場。