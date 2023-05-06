小抹香鯨擱淺苗栗苑裡沙灘！　眾人齊力潑水保濕...成功救援

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

今(6)日上午7時許，有漁民在苑裡出水里沙灘距岸約100公尺處，發現1隻長約315公分、寬約60公分的擱淺「小抹香鯨」，通報海巡人員後，因無法將鯨豚搬運至岸上，眾人持續對鯨豚進行呼吸測量及保濕，最後經協調疏浚工作船協助，成功將今年中部海域第一隻活體擱淺鯨豚，送往基隆八斗子救傷站救治。

▲今(6)日有漁民在苑裡出水里沙灘發現擱淺「小抹香鯨」，通報海巡署後送往救傷站救治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

海巡署中部分署第三岸巡隊苑裡安檢所值班接獲漁民通報，於苑裡出水里沙灘距岸約100公尺處發現1隻擱淺鯨豚，立即派遣苑裡安檢所及中港巡邏站執勤人員前往現場，並依鯨豚擱淺程序「3要4不」原則實施初步處置，同時聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站派員到場協處。

經海保署第四工作站李承運站長到場測量，該鯨豚長約315公分、寬約60公分，判定該鯨豚品種為「小抹香鯨」，初估鯨豚呼吸約1分鐘4次，外觀均正常無受傷情形，現場海巡同仁、熱心民眾及海保署人員持續對鯨豚進行呼吸測量及保濕，因該鯨豚體型較大，又受限於現場環境，無法將鯨豚搬運至岸上，經協調疏浚工作船協助，成功將擱淺鯨豚載運至苑港港區，並由鯨豚協會載運至八斗子救傷站進行醫療照護。

第三岸巡隊呼籲，維護海洋及保護動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚或海龜擱淺的情況，請立即撥打118免費服務專線，海巡署將於第一時間派員前往處理。