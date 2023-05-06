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下士撞死人竟悠哉抽菸！重傷阿姨躺地畫面淪背景　他被上銬帶回

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

高雄市岡山區今（6日）上午發生一起死亡車禍！第八軍團陸軍裝甲564旅陳姓下士開車行經大莊路時，失控打滑撞對向轎車後，又撞擊2機車，造成2死1傷。事發後3名機車騎士及乘客倒地不起，附近民眾見狀趕緊衝上前去協助救援，唯獨肇事的陳男悠哉坐在一旁抽菸，一副事不關己模樣，態度相當惡劣。

▲▼ 陸軍下士撞死人，竟悠哉坐一旁抽菸滑手機 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳男肇事後竟一副事不關己，坐一旁抽菸滑手機。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

透過監視器畫面可以看到，陳男右彎時疑似車速過快，衝到對向車道後緊急往回拉，但又因拉回角度過多，險衝出路肩，再次拉回後又失控擦撞自小客車，接著失控打滑再次撞擊到對向2輛機車，造成其中黃姓女騎士當場無生命跡象，另陳姓女騎士及呂姓女乘客也重傷送醫，不過稍早不幸消息傳出，陳女經搶救後也因傷重宣告不治。

▲▼ 岡山死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲岡山死亡車禍，事發當下民眾聞巨響紛紛衝出協助救援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

令人憤怒的是，事發後附近民眾紛紛上前協助救援，還有人一邊在對著傷者喊話，「阿姨撐住，加油！」但一旁戴著金項鍊、金手錶的陳男卻一副事不關己，坐在一旁抽菸滑手機，態度相當惡劣。

稍早，陳男雙手上銬、頭戴鴨舌帽被警方帶回調查，在面對記者是否有話要對家屬說時，他則短短回應，「對不起」，隨後就被帶進警局，而至於詳細事故原因仍待進一步釐清。

▲▼ 陸軍下士撞死人，被上銬帶回調查 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳男被上銬帶回。（圖／記者陳宏瑞攝）

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