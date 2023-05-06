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西敏寺絕美畫面曝光！英王加冕倒數　王室公開內部影片

▲▼ 英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）。（圖／路透）

▲英國倫敦西敏寺。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英王查爾斯三世加冕典禮進入最後倒數，典禮將於西敏寺（Westminster Abbey）舉行。英國王室官方推特也公開一段40秒畫面，可見西敏寺內部有花卉點綴，美麗裝飾令人驚嘆，透過貼文指出，「西敏寺已經為國王查爾斯三世與王后卡蜜拉的加冕典禮做好準備」。

綜合紐約郵報等報導，查爾斯加冕典禮預計約有2000名賓客參加，留下足夠空間進行裝飾布置。依據英國王室公開的畫面，可見西敏寺內部空間以花草點綴裝飾，除了有查爾斯喜歡的藜蘆，也能見到鬱金香、茉莉、忍冬以及象徵聖靈的耬斗菜屬（Aguilegia）花卉，還有迷迭香、金雀花、月桂樹等。

這些當季花卉植物在典禮結束之後，將捐給王后卡蜜拉贊助的機構「Floral Angels」接手處理，重新做成花束，分送給療養院與收容所等地方。

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