癌症4期阿北硬上智障女！竟喊冤：是我被性侵　二審輕判緩刑

▲在夜市擺攤的謝姓男子性侵中度智障女子，二審法官改判他緩刑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北在夜市擺攤的謝姓男子，因知道25歲女子佳佳(化名)有中度智能障礙不能反抗，竟把她帶到夜市附近倉庫性侵，被佳佳家人得知後報警。一審法官依犯乘機性交罪，處他3年8月徒刑。二審考量謝男坦承犯行、拿出20萬和佳佳和解，又罹患癌症第4期等情，改判他2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，謝男和佳佳一家熟識多年，都在觀光夜市擺攤，謝男明知道佳佳有中度智能障礙，卻於2019年9月下旬下午3、4點，把她拉到夜市旁宮廟的倉庫內，撫摸佳佳胸部和下體，並性侵得逞。而後佳佳的妹妹發現佳佳的手機裡，竟然有佳佳和謝男的私密照，詢問下此事才曝光。

全案審理時，謝男辯稱不知道佳佳有智能障礙，還說「是她性侵我，不是我性侵她」。而辯護律師則稱，佳佳身高160公分、體重75公斤，比謝男重14公斤，謝男身型瘦弱，佳佳並沒有不能抗拒的情形。

不過佳佳指證歷歷，表示謝男摸她「尿尿的地方」、「挖很久」，還問她「舒不舒服」，讓她害怕回說「你不要講，外面有人會聽到，我不要理你，我要回去」，之後又用LINE叫她拍裸體給他看，叫她「自己玩玩看」，還說她胸部比他老婆大，摸過她很多次等等。

一審法官認為，佳佳心智年齡等同於小學中低年級孩童的程度，對於男女性器官僅能以「尿尿的地方」、「洞洞」、「小雞雞」稱呼，無完整性自主能力。而謝男身為夜市長輩，卻性侵佳佳，犯後還否認犯行，依犯乘機性交罪，處3年8月徒刑。

謝男二審時認罪，並拿出20萬和佳佳和解，法官審酌謝男領中度肢障身心障礙證明，有心血管疾病及氣喘、目前患有癌症第4期等情，改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。