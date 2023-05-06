基隆刑警酒駕撞人「降調制服」！警三分局出面回應　4長官連帶受罰

▲基隆市警三分局。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市警三分局一名蘇姓偵查佐酒駕撞傷路人，事後被記1大過拔牌，並改調二分局派出所擔任制服警察。對此，警三分局分局長楊宗昆表示，對於此事件的發生他深感痛心，並自請處分申誡1次；另偵查隊長申誡2次、副隊長申誡1次，蘇員的直屬小隊長核予記過1次處分。

這起案件發生在4日晚間，蘇員當日值夜勤（晚上8點至隔天上午8點），而他4日上午8時下班後先到醫院健檢，返家後獨自飲酒助眠，睡醒後便又開著車準備出門上班，但沒想到卻在行經七堵區明德一路及崇智街口時，撞上一名違規穿越馬路的薛姓男子，薛男當場倒地不起，左腳掌還疑似遭蘇員車輛輾過。

警消獲報到場，緊急將薛男送醫救治，而他因左腳掌小指骨折，緊急開刀救治，目前仍在醫院觀察中。

▲基隆蘇姓偵查佐酒駕撞傷路人。（圖／翻攝當事人臉書）

據悉，蘇員肇事後，該分局蘇姓偵查隊長及楊姓分局長立刻趕到現場，並依規定對蘇員進行酒測，沒想到他酒測值竟達0.51毫克，當場將蘇員依酒駕現行犯逮捕。蘇員事後表示，原以為自己睡一覺就會退酒，才會開車上路，沒想到途中竟肇事撞人，也讓他懊悔不已。

對此，楊宗昆出面回應表示，有關員警發生酒後駕車行為深感痛心，警三分局以不庇縱、不掩飾的態度，將涉案員警予以記一大過處分並調整職務改調制服員警；另分局長自請處分申誡1次、偵查隊長申誡2次（到任未滿3個月）、副隊長申誡1次、直屬小隊長核予記過1次處分。