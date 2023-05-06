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巴拉圭總統當選人：期待能和蔡英文見面　深化與台灣關係

▲▼我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭總統大選，44歲候選人潘尼亞以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

總統蔡英文今天上午與巴拉圭總統當選人潘尼亞進行20分鐘電話會談，祝賀潘尼亞當選，並盼進一步拓展及深化既有台巴友好邦誼。潘尼亞期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國持續深化交流、共同合作。

總統府今天發布新聞稿表示，蔡總統上午與潘尼亞（Santiago Pena，另譯：貝尼亞）進行電話會談。總統代表政府及人民祝賀潘尼亞高票當選，並盼進一步持續拓展及深化既有台巴友好邦誼。

總統提到，巴拉圭這屆大選中，台巴邦交及兩岸議題受到國際關注，感謝潘尼亞多次受訪重申對中華民國台灣的支持，並表達維繫及強化台巴邦誼的堅定立場。

▲▼蔡英文祝賀巴拉圭新任總統貝尼亞（Santiago Peña）當選。（圖／總統府提供）

▲蔡英文祝賀潘尼亞當選。（圖／總統府提供）

總統表示，台灣與巴拉圭關係緊密友好，在阿布鐸（Mario Abdo Benitez）總統任內，雙邊合作計畫皆獲得良好成效，期待未來在緊密邦誼及現有良好基礎上，雙方能更積極強化在農業技術、公衛醫療、教育計畫、電動運輸等領域的合作。

談話中，總統提及日前造訪台中電動車業者時，有數位來自巴拉圭的年輕員工，在台灣完成大學教育後於企業擔任要職，樂見未來能與巴拉圭透過教育計畫強化人才交流培訓。

潘尼亞在會談中感謝蔡總統的祝賀，並提及蔡總統過去訪問巴拉圭時，他時任財政部長並與總統見過面，更曾於22年前訪台參與研習班，與台灣早有淵源，並期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。

總統與潘尼亞的電話談話歷時約20分鐘，陪同者有國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、外交部次長俞大㵢、總統府副秘書長張惇涵。

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