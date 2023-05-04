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影／賴清德官方YT頻道上線　高一月考前超緊張發現同學在讀微積分

▲▼中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

 記者陶本和／台北報導

副總統賴清德確定代表民進黨出戰2024總統大選，4日他的官方YouTube頻道正式上線，第一集主題是「萬里石頭路」，介紹家鄉萬里跟自己的童年回憶。他在影片中說，小時後物資雖然匱乏，但不以為苦，考上建中後發現同學都臥虎藏龍，第一次月考前很緊張，高一同學就已經在讀自己從沒聽過的微積分。

賴清德第一集影片4日晚間上線，透過影片談自己的家鄉萬里，以及童年故事，敘事方式走溫情路線。賴清德在影片中說，自己萬里的礦區長大，住在礦工工寮，那時候大家找鉛板當屋頂，但颱風一吹就會完全吹走，他記得有一次他去找鉛板，還不小心踩到鐵釘。

賴清德回憶，那時候受傷很嚴重，可是沒有看醫生也沒有打破傷風針，而是阿公拿牛油塗一塗而已。他說，自己童年時，最常玩尪仔標，常用的尪仔標圖像是王牌投手許金木，當時大家都瘋威廉波特棒球賽，記得在小學時，班上轉來一位基隆的王牌投手，自己就當捕手，每天一起投捕。

賴清德說，在他考上建中之後，自己才開了眼界，發現同學都是臥虎藏龍，第一次月考很緊張，都不知道自己在考什麼，他還發現當時才高一，有位同學在看一本很大的書，一問才知道是他從來沒聽過的微積分。他笑著說，那時候還緊張地問這位同學會不會考。

賴清德表示，他的功課後來有追上去，沒有名列前茅，但可以維持在中段班，自己求學的過程都有遇到很好的老師，受到很多老師的關懷。

 

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