月給4萬內應費！記者吸收陸軍上校當共諜　他簽投降書效忠祖國

▲▼ 吸收陸軍上校當共諜，戰地記者邵維強判決出爐 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門男子邵維強軍官退休後曾任記者、旅行社負責人，但他卻自2002年起幫中共發展組織，還吸收陸軍步訓部作發室上校主任向德恩等人，金門地檢署接獲情資後，立即展開調查，並將邵維強依違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。全案歷經長時間審理，金門地院近日審結，將邵維強判處15年徒刑，褫奪公權4年。

檢調查出，這起共諜案的關鍵人物邵維強在軍官退休後，1993年起擔任電視台派駐金門記者，可能早在10幾年前就被中共吸收為共諜，幫中共發展組織，吸收國內軍官，也是第一屆金門縣兩岸經貿文化觀光發展協會理事長，還經營旅行社，在金門地區深耕許久。

而向德恩則是在金防部擔任守備大隊長時，認識在邵維強旅行社任職的方姓女子，進而認識邵維強，而被邵鎖定成為吸收的對象，邵維強對向除了平常請客吃吃喝喝、贈送禮物外，還稱中國高級將領向守志是向德恩遠方叔公，並允諾幫助向升官，未來統一後更是前途無限，而向德恩2019年10月底被吸收，代號「老張」。

離譜的是，向德恩更在2020年1月，身穿軍服宣誓投降承諾書，內容提到支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命，而邵維強則是在向德恩錄製完影片後，誆稱影片會回傳給習大大，而且事後每個月付給向德恩4萬元的「內應費」，前後共收了56萬。

金門地檢署接獲情資，得知邵維強遭中共情治單位所吸收，並涉嫌為中共情治單位在我國境內發展組織後，發動搜索、扣押，並依違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌於將邵維強提起公訴。

金門地院歷經長時間審理，認定邵維強確有吸收向德恩等人為境外敵對勢力發展組織，違反國家安全法，以及非法從事地下匯兌，違反銀行法之犯行；就國安法部分判處邵維強有期徒刑12年、就銀行法部分則判處邵姓男子有期徒刑5年，合併定應執行刑15年，另外犯罪所得計254萬元、人民幣18萬元（約台幣80萬元）均沒收。