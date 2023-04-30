星宇航空史上最低價！飛馬尼拉「來回5512元」端午連假也能飛

▲星宇航空飛馬尼拉機票出現史上最低價。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空粉絲注意！機票達人通報，星宇航空出現「史上最假」，桃園－馬尼拉來回機票含稅只要5512元，且適用日期含端午連假，直呼「這價位已經打到廉價航空的價格帶了」。

機票達人「不累哥」在臉書粉專發文表示，「星宇東南亞大促銷，6月底前除曼谷、新加坡等熱門航線外，星宇東南亞航線幾乎都在萬元之下，而其中最便宜莫屬菲律賓的馬尼拉及宿霧航線，來回含稅在6千元上下，這價位已經打到廉價航空的價格帶了，但載客率依舊在4成上下游走」。

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不累哥表示，「目前馬尼拉航線略低於宿霧航線，且日期也多很多，就連卡端午連假也是超低價，現在官網開票促銷價為來回含稅6011元。

而在香港永安開票更低價，香港永安目前有折扣碼，稅前1800港元以上，輸入折扣碼MT708，可折扣100港元不無小補，不過星宇馬尼拉未到門檻，但一次開兩張也是可以折100港元，折完是來回含稅5512元，比官網便宜499元」。

此外，臉書粉專Just.崩潰.ME也通報，台灣虎航多數航點6到8月價格調降，包括台北-福岡、佐賀、名古屋；高雄-福岡、名古屋，分佈來講，名古屋是6月、佐賀是7月，福岡則是6到8月。

單程平均降幅方面，除了部份航點、少數日期幅度略大外，大多數日期降幅大概落在500到800元之間。佐賀單程平均降幅在700到1200元，台北福岡8月少數日期降幅超過1500元以上。