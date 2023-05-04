誠品信義店將熄燈　第3間24小時書店地點今公開

▲誠品敦南店堅持24小時營業持續20多年，閉店時許多民眾感到不捨。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

誠品敦南店在2020年5月走入歷史後，由誠品信義店接棒24小時書店，但信義店因有續約問題，年底將會打烊，誠品董事長吳旻潔表示，今（4）日下午將揭曉24小時書店的新店點。

第3間24小時書店的人選不多，目光多落在靠近信義計畫區的松菸店，或是位在越來越受年輕人喜愛的南西商圈的南西店。

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▲信義誠品年底也將熄燈。（圖／記者湯興漢攝）



依照誠品之前決定24小時書店的考量，松菸店都比南西店條件稍高，首先，松菸店最靠近信義計畫區，人潮多、觀光客也將回流，很多飯店在附近，加上自己經營的行旅，深夜的人潮面基本就勝過南西店。

▲松菸誠品。（圖／ETtoday資料照）

再加上SOGO拿下大巨蛋商場經營權後，設計大巨蛋緊鄰松菸一面可以直通，是頗大的助力，而南西店周邊的店家大多不會開到深夜，附近也只有1、2間規模較大的飯店。

誠品信義店在2023年首個開工日，終於發函給賣場內品牌廠商，表示因房東將收回建物，將營業至12月合約結束為止，認了信義店即將收攤。

▼南西誠品。（圖／ETtoday資料照）

