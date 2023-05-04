　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誠品信義店將熄燈　第3間24小時書店地點今公開

▲▼ 誠品敦南店 。（圖／記者張一中攝）

▲誠品敦南店堅持24小時營業持續20多年，閉店時許多民眾感到不捨。（圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

誠品敦南店在2020年5月走入歷史後，由誠品信義店接棒24小時書店，但信義店因有續約問題，年底將會打烊，誠品董事長吳旻潔表示，今（4）日下午將揭曉24小時書店的新店點。

第3間24小時書店的人選不多，目光多落在靠近信義計畫區的松菸店，或是位在越來越受年輕人喜愛的南西商圈的南西店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義誠品年底也將熄燈。（圖／記者湯興漢攝）

依照誠品之前決定24小時書店的考量，松菸店都比南西店條件稍高，首先，松菸店最靠近信義計畫區，人潮多、觀光客也將回流，很多飯店在附近，加上自己經營的行旅，深夜的人潮面基本就勝過南西店。

松山文創園區。(圖／資料照)

▲松菸誠品。（圖／ETtoday資料照）

再加上SOGO拿下大巨蛋商場經營權後，設計大巨蛋緊鄰松菸一面可以直通，是頗大的助力，而南西店周邊的店家大多不會開到深夜，附近也只有1、2間規模較大的飯店。

誠品信義店在2023年首個開工日，終於發函給賣場內品牌廠商，表示因房東將收回建物，將營業至12月合約結束為止，認了信義店即將收攤。

▼南西誠品。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 南西誠品、赤峰街文青店、中山地下書街綠帶公園。（圖／記者羅志華攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
聯準會升息1碼　美股收黑270點、台積電ADR跌0.31%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

短髮爆乳妹拖行李「薄T透出葡萄乾」　網路柯南神出正面照

誠品信義店將熄燈　第3間24小時書店地點今公開

野生「企鵝妹」走到美麗華了！　台灣人不停進貢

酷暑38℃！5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

心律不整急救用藥全台缺貨　醫警告「治療變成格鬥」：無替代藥物

武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

雙星逆行5星座成「受災大戶」　第1名健康恐亮紅燈

一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因：早收還少虧一點

漁港點300元生魚片！他見整盤「0油花鮭魚」崩潰：什麼東西

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

短髮爆乳妹拖行李「薄T透出葡萄乾」　網路柯南神出正面照

誠品信義店將熄燈　第3間24小時書店地點今公開

野生「企鵝妹」走到美麗華了！　台灣人不停進貢

酷暑38℃！5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

心律不整急救用藥全台缺貨　醫警告「治療變成格鬥」：無替代藥物

武財神生日「補財庫」最佳時機！達人教求財撇步

雙星逆行5星座成「受災大戶」　第1名健康恐亮紅燈

一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因：早收還少虧一點

漁港點300元生魚片！他見整盤「0油花鮭魚」崩潰：什麼東西

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事

劉亞仁藝術家男密友變嫌疑人！　4好友「毒品陽性反應」涉供毒

巴菲特成功祕訣「抱股息成長股」　今年大賺1750億元

短髮爆乳妹拖行李「薄T透出葡萄乾」　網路柯南神出正面照

SEVENTEEN淨漢MV髮型上熱搜！長髮仙氣、短髮帥氣　精緻顏值全撐住

「1縣市1核電」綠委接力開轟　郭台銘：我不可能那麼無知

誠品信義店將熄燈　第3間24小時書店地點今公開

野生「企鵝妹」走到美麗華了！　台灣人不停進貢

錄影畫面曝！奪牌教練「斷頸虐死」7歲童　媽媽就在教室外

酷暑38℃！5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

聯準會升息1碼　美股收黑270點、台積電ADR跌0.31%

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

生活熱門新聞

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

宜蘭雙主菜便當50　原因讓網怒了

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

企鵝妹哭了：被當作猴子看待　越線了！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

兒站起後又跌倒　9秒影片媽看100遍「誰在拉他？」

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

于美人委屈和平說掀議！苦苓嘆：邪惡的幫兇

根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝

更多熱門

相關新聞

詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

詐騙最愛冒用的「10大」品牌　看到這些電話、訊息千萬別點！　

詐騙手法不斷翻新，從一般的系統設定錯誤、重複扣款，到要求消費者購買遊戲點數或操作ATM匯款等，再到如今的一頁式詐騙網站及海外高薪工作等，都是詐騙集團利用的手法騙取民眾的金錢、人身自由、個人資料。特別是這些集團假冒各種品牌名義，以降低消費者的警覺心，進行詐騙活動。據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，揭露了網路上10大最常被詐騙集團冒用的品牌，究竟他們都是如何操作騙取民眾的？讓我們一起來看看吧！

網友批萬華社宅「醜八怪」　意外洩誠品進駐時間點

網友批萬華社宅「醜八怪」　意外洩誠品進駐時間點

誠品24小時書店命運坎坷

誠品24小時書店命運坎坷

批市場處縱容誠品　王令麟秀證據

批市場處縱容誠品　王令麟秀證據

誠品撤出北車K區爆爭議！　 攤商怨「拆遷粗暴、遭勒索」

誠品撤出北車K區爆爭議！　 攤商怨「拆遷粗暴、遭勒索」

關鍵字：

誠品信義誠品松菸誠品南西誠品

讀者迴響

熱門新聞

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

孫安佐驚爆分手4年女友！

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

宜蘭雙主菜便當50　原因讓網怒了

孫鵬昔日不喊孫安佐女友「媳婦」原因曝光

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

KAI突宣佈下周入伍！緊急從軍原因曝　他直播淚崩

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面