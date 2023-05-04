心律不整急救用藥全台缺貨　醫警告「治療變成格鬥」：無替代藥物

▲蘇一峰碰上缺藥狀況，相當無奈。（資料圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

藥品「Adenosine」傳出全台缺貨，胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，該藥被用於急救心律不整心跳加速，且無替代藥物可選。

蘇一峰昨（3）日晚間在臉書發文表示，心律不整心跳加速的急救用藥「Adenosine」在全台各地也傳出缺貨，目前沒有其他替代藥物可選，讓他無奈說「請大家最近不要心律不整喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘇一峰發文。（圖／翻攝自Facebook）



蘇一峰提到，「有沒有替代藥物的治療方法呢？有....腹部重擊，按壓頸動脈，頭浸冰水中，吸飽氣用力憋氣」，「到時候上急診班，治療心律不整變成跟格鬥打架一樣」。

蘇一峰昨日下午才指出，醫院最常用的口服抗生素「Curam」缺貨，「很多病人的肺炎等等感染症治療都受影響了」，他想開正常劑量的Curam，卻被系統提醒用小劑量的Curam替代，結果開小劑量，還是顯示缺藥，又被建議開小兒科的水劑Curam，最終再被警告這只能開給兒童，繞了一圈就是缺藥。

衛生福利部食品藥物管理署「西藥供應資訊平台」4月28日公告表示，「Adenosine 注射劑型」藥品短缺，徵求有意願供應之廠商。

▼缺藥訊息。（圖／翻攝自FDA）

