超商社團禁發「霜淇淋文」！原因曝光...眾人狂讚：店員得救了

▲全家霜淇淋常推出新口味，吸引許多人成為「霜淇淋信徒」。（圖／讀者提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

全家便利超商的霜淇淋不停推陳出新，有許多不同的口味、造型。不少民眾在購買霜淇淋後會在社團分享照片，導致很多人開始「洗版比大小、要求店員擠出一模一樣的霜淇淋」，擁有50萬粉絲的超商社團版主表示，將禁止網友在社團發霜淇淋文，規定一出不少人讚賞直呼，「店員終於得救了」。

臉書社團《 7-11全家 各超商新品資訊共享 》中有許多成員，大家會在此分享超商的優惠、產品內容等，但近期卻開始「有點歪」，許多人開始在社團中分享自己買到的霜淇淋，久而久之社團內變成大家相互比較霜淇淋大小、形狀，甚至有人拿著照片到全家「要求店員擠出一模一樣的霜淇淋」。

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管理員表示，思考在三後決定，「 不再批准霜淇淋相關文章 」，若有網友們想分享霜淇淋，則會在公告留言處開啟「全家霜淇淋大樓」，歡迎大家蓋樓，而若有新口味的霜淇淋推出，也會視情況「再開新大樓」。

貼文一出讓許多網友們紛紛大讚，「點進社團看到一堆幾乎全部都是霜淇淋的貼文真的很膩」、「德政」、「全家店員們終於得救」、「管理員終於做事啦」、「超讚的建議。我真的每天打開要花很長時間滑過霜淇淋文」、「我覺得最近冰淇淋的文太多了 想看其他的文都被冰淇淋的文蓋過去」、「支持管理員決定，太多比大小支的文了，規定三圈半就是三圈半，大支的都是例外」。