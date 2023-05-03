網紅民宿「床下藏女屍」身分曝光！家屬淚發4點聲明：女兒客死他鄉

▲網友親身經歷網紅民宿床下藏屍。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一住客日前爆料稱，入住拉薩某網紅民宿，曾在床下有屍體的房間入住過。5月2日，被害者家屬淚發4點聲明稱，被害人和兇手並不認識，是去西藏旅行期間被殺，且屍體被轉移到涉事房間（注：住客此前所住房間）後，兇手還給被害人辦了退房。聲明稱，「女兒與兇手素昧平生，卻平遭此無妄之災，客死他鄉。」

據《都市快報》報導，4月30日，大陸網友在某旅行平台上的一條留言，引發全網關注。目前，該帖文已被刪除。

這名網友稱，「這個民宿太差了，此生會因為這個民宿對住店發生陰影，我在民宿睡覺，床底發現有死屍，還是他殺，還臭了，我是20號入住的，真的希望大家不要再住這個民宿了。」

當天下午，上述網友再次發帖描述「西藏拉薩古x客棧驚心動魄一幕」，強調自己發布的內容屬實。網友稱，入住後，因為房間有臭味，後來到晚上7點回來換到了4樓房間，「凌晨1點多，前台來敲門了，說警員找，我想什麼事了，後來我就出來了，警員問我了些細節，然後告訴我了，屍體就在我床底下，把我嚇得……。」

▲▼民宿內景。（圖／翻攝自都市快報）

據報導，4月21日，拉薩市公安局刑警支隊警員在一民宿內發現王姓被害人的屍體。隨後，警方通過調取監視器畫面和走訪線索，鎖定了嫌疑人高某，還發現他已經乘坐k306次列車離開拉薩。

蘭州鐵路公安警員回憶說，高某被抓前還換過車廂，「當時車上只有一名警員和安全員，他（高某）當時買的車票是15車4B中鋪，但他當時看周圍男旅客較多，就換到了5號上鋪。」在警力較少情況下，增援的5名咸陽站派出所警員化妝成列車員，先疏散了其他旅客，再實施抓捕，「從他身上搜出被害人王某的身分證及蘋果手機、銀行卡等。」

▲家屬發文。（圖／翻攝自都市快報）

5月2日，被害者家屬在社交軟體發布的聲明指出，「女兒遇害之後，兇手實施了轉移藏匿屍體、破壞作案現場、威脅禁止家屬報案並制定計劃潛逃等一系列惡劣行徑。」

家屬質疑酒店未盡相關管理責任，兇手已經落網，但涉事民宿在本案中負有不可推卸的安全保障與管理責任，「一方面，該民宿在犯罪嫌疑人無力支付住宿費用的情況下，仍為其辦理了入住。這無疑間接導致了女兒的遇害。另一方面，女兒遇害之後，遺體被犯罪嫌疑人轉移並藏匿於民宿房間。」

家屬控訴，「該民宿未能及時發現異常，並在女兒沒有辦理退房手續也沒能與她取得聯繫的情況下，錯誤地認為她已自行離開。截至目前，民宿方仍未直接或間接與我們取得聯繫，也未對上述行為進行解釋說明。」據陸媒核實，該發帖人為被害人親弟弟。